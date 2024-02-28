Число уголовных дел о дискредитации и фейках об армии превысило 400

С момента появления в уголовном кодексе новых статей о дискредитации действий российской армии и распространении фейков о ней возбуждено 402 соответствующих дела, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью государственному информагентству ТАСС.
В этой же беседе Бастрыкин пообещал, что уехавшие из России граждане, высказывавшиеся против войны, в случае возвращения будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку их позиция, по мнению главы СК, дискредитирует действия Вооруженных сил и связана с желанием угодить политике недружественных стран.
Бастрыкин также напомнил, что с января вступили в силу новые поправки в уголовный кодекс, которые позволяют конфисковывать имущество у осуждённых за дискредитацию и фейки.
В среду в России был вынесен очередной приговор по обвинению в военных фейках. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил эмигрировавшего активиста Бориса Романова к шести годам колонии. Поводом для возбуждения дела стало видео за 2022 год, на котором Романов, рассказывая о результатах переговоров украинской и российской стороны в Стамбуле, "цитировал официальные сообщения об отступлении российских войск" и поздравлял с победой Украину.
- В марте 2022 года, после вторжения в Украину, в России были введены законы об уголовной и административной ответственности за так называемые фейки о российской армии и дискредитацию её действий. За полтора года по этим статьям власти возбудили тысячи административных и сотни уголовных дел. Десятки граждан приговорены к длительным срокам заключения. По мнению правозащитников, в России фактически введена военная цензура.
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