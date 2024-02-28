Число уголовных дел о дискредитации и фейках об армии превысило 400

С момента появления в уголовном кодексе новых статей о дискредитации действий российской армии и распространении фейков о ней возбуждено 402 соответствующих дела, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью государственному информагентству ТАСС.

В этой же беседе Бастрыкин пообещал, что уехавшие из России граждане, высказывавшиеся против войны, в случае возвращения будут привлечены к уголовной ответственности, поскольку их позиция, по мнению главы СК, дискредитирует действия Вооруженных сил и связана с желанием угодить политике недружественных стран.

Бастрыкин также напомнил, что с января вступили в силу новые поправки в уголовный кодекс, которые позволяют конфисковывать имущество у осуждённых за дискредитацию и фейки.

В среду в России был вынесен очередной приговор по обвинению в военных фейках. Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил эмигрировавшего активиста Бориса Романова к шести годам колонии. Поводом для возбуждения дела стало видео за 2022 год, на котором Романов, рассказывая о результатах переговоров украинской и российской стороны в Стамбуле, "цитировал официальные сообщения об отступлении российских войск" и поздравлял с победой Украину.