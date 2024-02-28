"Незаконно и подло". Соцсети о лишении свободы Олега Орлова

Сооснователь и сопредседатель общества "Мемориал", правозащитник Олег Орлов приговорен к 2,5 годам колонии по статье о "дискредитации армии" на повторном суде. Прокуратура обжаловала предыдущий "мягкий" приговор, предусматривавший штраф в 150 000 рублей, и суд заменил его на лишение свободы.

Новый приговор вызвал в соцсетях широкий резонанс.

Анатолий Голубовский

На Олега Орлова, внесённого в реестр иностранных агентов перед вторым процессом, надевают наручники и уводят в "аквариум". Приставы выключают свет и выгоняют прессу.

"На выход! Снимать запрещено! Все! Процесс закончился!" – кричит пристав.

Анна Каретникова

Буду не оригинальна и не нова, но никогда не могла представить себе, как Олега Петровича толпа полицейских выведет из зала в наручниках, и когда он захочет обнять Татьяну Ивановну, свою супругу, полицейские отгонят его тычками в спину и вот так поведут вперед... в конвойное помещение, в автозак, в СИЗО...

Какой странный мир... Чего я тут еще не видела, чего не могу себе представить?..

Это уже второй за последнее время повторный процесс с заменой штрафа на реальный срок – таким же образом за решетку отправился социолог Борис Кагарлицкий. Репрессии ужесточаются, отмечают комментаторы.

Наталья Геворкян

Штрафы и домашний арест остались в прошлом, похоже. Сил Олегу

Александр Осовцов

В России посадили честного и мужественного Олега Орлова. Понятно, что сломить его режим не может. Столь же понятно. что российская власть уже перешла к другим методам расправы с теми, кого не может сломить. Увы, я ничем не могу помочь своему товарищу ещё со времен первой чеченской. Могу только переживать на расстоянии. Слова типа "Держись!" бессмысленны, Олег это умеет делать без всяких пожеланий. Очень хочется, чтобы он дожил до лучших времен.

Денис Билунов

Продолжают хватать заложников

Поводом для возбуждения дела на Олега Орлова стала его статья "Им хотелось фашизма. Они его получили", вышедшая в ноябре 2022 года во французском издании Mediapart. Олег Орлов также опубликовал полный текст статьи на русском языке на своей странице в Facebook.

Александр Кынев

Плохие новости. Антигуманные и варварские – давать срок просто за своё мнение 70 летнему человеку.

Вера Рыклина

В череде невообразимостей вот ещё одна:

2 и 6 лет колонии общего режима Олегу Петровичу Орлову.

За статью в зарубежной прессе. За то, что назвал фашистов фашистами..

Сопредседатель "Мемориала", один из главных российских правозащитников, человек кристальной профессиональной репутации, 70 лет...

Караул

Владимир Харитонов

Не согласен с Олегом Орловым (( Этот режим хотел бы быть фашистским, но по разным причинам не складывается (народ не очень мотивируется; назваться фашизмом ещё неудобно/неприлично, хотя хочется, конечно). Но режим старается. И с приговором Олегу Орлову его старания, кажется, всё более успешны.

Многие вспоминают заслуги Олега Орлова, чья правозащитная деятельность началась еще в СССР.

Татьяна Мэй

В книжке прочтешь: "тридцать лет назад" – и кажется, что это сравнимо с вечностью. Во всяком случае, произошло черт знает когда. А тридцать в измерении собственной жизни – да ой, вчера же было. Так что вчера мы услышали из тогда еще не превратившегося в монстра телевизора о захвате заложников в больнице небольшого южнороссийского Буденновска боевиками Басаева – имя гремело, им можно было пугать непослушных карапузов. В 90-е, однако, все были заняты выживанием, зарабатыванием, маленькими детьми, за происходившим где-то на окраине России внимательно следили немногие. Знали только точно, что заложников очень много, полторы тысячи, среди них беременные женщины и дети. Ахали, конечно, ужасались. Потом наши доблестные силовики пошли на штурм, что-то вроде как-то неудачно, кто-то погиб, но заложников в результате отпустили, а террористы уехали.



Так вот в этой истории есть важная деталь. Штурм действительно прошел неудачно, возможно был плохо рассчитан. Погибло тридцать заложников, очень многие были ранены. Переговорами занялись находившиеся в Буденновске правозащитники. Они смогли добиться, чтобы Басаев вышел на связь с премьер-министром Черномырдиным. И уже по результатам этого разговора Басаев согласился оставить больницу. Но для своего отхода потребовал "живой щит". Набор в него происходил добровольно. Люди прекрасно понимали, чем рискуют, находясь между беспощадными боевиками и нашими силовиками, тоже не большими гуманистами. На тот момент среди погибших уже числилось около ста гражданских. Тем не менее группа была набрана. В ее состав вошли все те же правозащитники. Среди них мемориалец Олег Орлов. Террористы, прикрываясь живым щитом, ушли. Полторы тысячи заложников были освобождены.



Сегодня Олега Орлова посадили. За дискредитацию вооруженных сил РФ.

Варвара Горностаева

Олега Орлова, сопредседателя правозащитного центра "Мемориал", приговорили к 2,5 годам колонии и арестовали в зале суда.

За слова, за позицию, за несгибаемость, за смелость, за честность, за правду, за чувство человеческого достоинства. За все то, что для них нестерпимо.

Антон Орех

Олег Петрович Орлов начинал свою дисидентскую карьеру с листовок против войны в Афганистане. Но тогда статьи о дискредитации армии ещё не было

Александр Черкасов

Олег Орлов, настоящий Герой России.

Как и Сергей Ковалёв, наш старший товарищ и учитель.

Только награды теперь... такие...

Виктор Шендерович

Олег Орлов – один из лучших людей, которых мне довелось знать в жизни.

Бесстрашный, скромный, избыточно честный. Он ведь мог уехать – намекали, давали шанс...

Олег Петрович работал под бомбами в Грозном, он спасал людей десятилетия напролет, его вывозили на расстрел, пытаясь запугать, зязиковские отморозки в Ингушетии...

Теперь его, семидесятилетнего, бросают в лагерь.

Спасибо, родина, ты знаешь, что делать со своими лучшими сыновьями.

Сергей Абашин

Сегодня день подлого убийства Немцова. Политика, который объединял всех. За несогласие. И сегодня же день, когда за несогласие "присудили" 2,5 года Олегу Орлову. Человеку безупречной честности. Ненавижу себя за бессилие. Ненавижу общество за покорность. Ненавижу власть за фашизм

Евгения Альбац

Несгибаемый Олег Орлов. Прошел все вооруженные конфликты, какие были на территории РФ в 90-х, помогая брошенным, замученным, еще живым и уже не живым. Мог уехать – не уехал, принципиально. Теперь – тюрьма, два с половиной года за правду

Аркадий Дубнов

В нынешнем феврале Олег был признан иноагентом и получил новое обвинительное заключение, в котором появились "отягчающие обстоятельства, мотивы вражды и ненависти к военнослужащим"

Есть достаточно оснований считать, что ужесточение приговора, характерное для нынешней правоприменительной практики, может быть еще и наказанием за отказ уехать из России после получения прошлогоднего штрафа

Зная Олега много лет, уверен, что это сознательный выбор принципиального правозащитника и искреннего российского патриота

Приговор Орлову стал поводом для возобновления вечного спора о том, следует ли инакомыслящим уезжать из России.

Игорь Эйдман

Сегодня 70-летнего председателя Мемориала Олега Орлова посадили на два с половиной года за антивоенную статью, в которой он назвал путинский режим фашистским, а 18-летнюю студентку Дарью Козыреву отправили в СИЗО за плакат со стихотворением Тараса Шевченко.

Россия все ближе к новому 37-му. Когда страна сорвалась в ад и правит ей фашистский гад, в тюрьме – и стар и млад.

Политзаключенные – герои. Но я всем своим знакомым с "активной жизненной позицией" рекомендую использовать любые возможности, чтобы свалить из этой страны.

Дмитрий Гудков

Он осознанно шел на эту казнь – в свои 70 лет. Не уезжал, хотя все понимает. Вновь стал добровольным заложником для террористов.

На этом фоне мой сегодняшний заочный арест – просто скверный анекдот.

А приговор Орлову – в годовщину убийства Немцова. И, подозреваю, они подгадывали, а не "так совпало". У негодяев тоже есть свои красные дни календаря – от крови.

А в Петербурге в СИЗО отправлена 18-детняя Дарья Козырева, которую перед этим отчислили из вуза. Помните, это она написала про убийц на "инсталляции" в виде двух сердец "Петербург и Мариуполь" на Дворцовой площади? А СИЗО – за плакатик с цитатой из Тараса Шевченко.

И это же утро – Никита Журавель, Чечня, 3 с половиной года колонии за сожжение Корана. И запуганно из клетки о том, что не боится нового избиение в одиночной камере. Совсем.

Тоталитарная машина едет и давит людей. Всех, без разбора. Кого-то, как Немцова, пулями в спину, ядом – как Навального, иных – тюрьмой. Я не могу обещать, что мы справимся с этим режимом сейчас, сегодня. Но делаем, что можем. Сейчас подъезжаю на поезде к Гааге – хотел бы пошутить про присматривать места для военных преступников, но нет, просто на дипломатические встречи в попытке убедить Европу наконец очнуться, перестать заигрывать с Путиным, начать помогать борющимся против него россиянам не только на словах.

Аргументов для этого разговора сегодняшнее утро принесло через край.

Екатерина Барабаш

Олег Орлов мог уехать и не сесть. Но не уехал. Алексей Навальный мог не возвращаться и остаться на свободе и в живых. Но вернулся. В этих поступках не было практического смысла. В условиях диктатуры никакие движения не могут иметь практического смысла. Но это – инстинкт сохранения чести и достоинства. Они ведь тоже не имеют практического смысла ни для кого, кроме как для самого человека. Пассионарии не смогут жить дальше, если не сделают того, что считают необходимым для сохранения своего достоинства. Поэтому идут на действия, не совместимые на первый взгляд со здравым смыслом. Но это для них – залог сохранения качества их жизни. Зачем Корчак пошел в газовую камеру с детьми? Он кому-то помог? Но он знал, что не может по-другому. Только и всего. Я бы не смогла так, но я сижу тихо и не спрашиваю "Почему он не уехал?" или "Зачем он вернулся?" Потому что я обыватель. Мне не понять. Я могу только преклоняться.

В знак протеста Орлов отказался участвовать в последнем заседании суда, однако выступил с последним словом.

Комментаторы пишут о бесчеловечности судей и желают Орлову стойкости.

Зоя Светова

Олег Орлов – потрясающий человек и очень сильный правозащитник. Я только недавно узнала, что, будучи совсем молодым, он во время афганской войны печатал листовки против этой войны и разносил их по почтовым ящикам , чтобы люди узнавали, что происходит. Его статья, за которую его посадили – была попыткой также рассказать своим соотечественникам уже о другой войне.

Я очень надеюсь, что Олег выдержит этот крест. Ведь он осознанно пошел в тюрьму. Он верен своему другу и учителю- Сергею Адамовичу Ковалеву.

Я все еще думаю о судье Астаховой и прокурорше, которые посадили 70- летнего великого правозащитника, спасшего сотни жизней на два с половиной года в тюрьму из за статьи.

Они не могут не понимать, что это не только не законно, но это подло, по закону божескому и человеческому.

И что они потом будут объяснять детям и внукам? Что были такие времена?

Кирилл Лятс

Что думают "судьи", когда сажают таких людей, как Олег Орлов? И множество других удивительно умных, талантливых, преданных стране людей, – Кагарлицкий, Беркович, – их уже многие сотни.

Как эти "судьи" спят? Что они думают о будущем своих детей? Как смотрят в глаза обыкновенным людям на улице?

Неужели они совсем не понимают, что в каждом таком приговоре стоит их собственная фамилия и имена всех их детей и внуков через запятую?

Михаил Шевелев

Крепкого здоровья и долголетия всем причастным к приговору Олегу Орлову. Вы будете востребованы. Не так, как вам хочется, но это ваши проблемы

Лев Шлосберг

Сопредседатель "Мемориала" Олег Петрович Орлов провёл классический правозащитный диссидентский судебный процесс. Исход заказного дела был предрешён, Орлов это полностью понимал. Но это не Орлова судили в здании, на стене которого по недоразумению написано слово "суд". Это Орлов судил и осудил государство, полностью отказавшееся от права.

Орлов отказался отвечать на вопросы суда. Отказался от вызова свидетелей защиты и запретил адвокату вызывать свидетелей. Он оставил за собой только последнее слово, которое и произнёс 26 февраля. По существу, это слово стало общенациональным публичным обвинительным заключением против российского государства в его нынешнем состоянии.

Весь процесс Орлов читал в зале "суда" философский роман Франца Кафки "Процесс", написанный в 1914 – 1915 гг. и опубликованный уже посмертно в 1925 году. Это одна из самых знаковых и страшных книг ХХ века.

Напомню, что главного героя романа – сотрудника банка Йозефа К. – арестовывают утром в день рождения, но не называют причины ареста. Однако Йозеф продолжает вести свою жизнь, как ранее. Он безрезультатно пытается выяснить, за что он был осуждён и как можно оправдаться. Йозеф посещает суд, канцелярии которого расположены по чердакам густонаселённых многоквартирных домов, отчаянно пытается найти доступ к судам, но безуспешно. Он всерьёз обеспокоен своим процессом, хотя сначала относится к нему пренебрежительно. Он постепенно запутывается в лабиринте сюрреалистичной бюрократии и всё глубже проникает в мир суда. В то же время и суд всё глубже проникает в жизнь Йозефа. Продвигается ли процесс, остаётся неизвестным ни читателю, ни самому герою. Решение суда также неизвестно, но Йозеф чувствует, что его время истекает. Йозеф гонится за таинственным приговором, но так и не узнаёт, в чём он обвинялся. В финале романа Йозеф снова просыпается в своей комнате, и вновь туда входят двое неизвестных в сюртуках и цилиндрах. Они ведут его в каменоломню, один держит жертву, а второй убивает ударом ножа в сердце. "Как собака", – произносит Йозеф свои последние слова.

Олег Орлов не случайно, конечно, выбрал книгу для чтения в "суде". "Процесс" Кафки – это образ России ближайшего будущего, уже существующий в поражённых чумой насилия мозгах новых державоносцев.

Права нет. Суда нет. Есть государство, построенное на бесправии, и власть, внутри которой уничтожены все признаки разделения и независимости властей, все нормы этики и морали.

Министерство бесправия и несправедливости показательно, в ходе процесса, внесло Олега Орлова в список "иностранных агентов", что было прямым приказом суду в отношении будущего приговора.

Понимая, что решение "суда" заказано, Олег Орлов отказался от защиты как таковой и выступил на процессе атакующим государство публичным обвинителем. Суд над Орловым стал знаковым событием в российской политической истории.

Олег Петрович Орлов провёл этот суд с улыбкой нравственной правоты, как и подобает сильному.

Важно, что для будущего правосудия в деле Орлова сохранены имена следователей, лжесвидетелей, лжеэкспертов, обвинителей и судей. Материалы дела Орлова – это отдельный том в будущих судебных процессах. Важно, что в этом томе есть подлинное обвинительное заключение, основанное на праве. Значит, суду будущего будет на что опираться в своём решении.

Олегу Петровичу Орлову 70 лет. Я желаю ему выдержать и пережить не только два с половиной года заключения, но и всю эпоху нового политического варварства. Она завершится скорее поздно, чем рано. Беречь себя Вы не будете, я знаю, но выжить нужно.

Филипп Дзядко

За некоторое время до приговора я поговорил с Олегом Петровичем. Вот фрагмент из его ответов:

- Что бы вы посоветовали людям, которые против войны?

- Хоть как-то действовать. Поговорить со своими друзьями и родственниками о ситуации. Спокойно, не напрягая голос и не стуча кулаком по столу, а просто, вместе с ними подумать о том, что происходит. Второе – что-то делать. Можно делать самые разные вещи. Например, повязать зелёную ленточку. Зелёная ленточка повязанная показывает, что вы против войны. Кто-то увидит, кого-то это согреет, кому-то это хорошо – это лишний сигнал, что мы не одни. И быть готовым, быть готовым к тому, что когда возникнет возможность, как она была в 1991-м году, выйти на улицу… Я никого не призываю сейчас уходить на улицу. А вот когда начнётся, а оно начнётся раньше или позднее обязательно, после ухода любого диктатора и раскола элит возникает процесс изменений в стране. И вот здесь очень важно, чтобы общество показало себя, что оно есть. Чтобы те реформы, которые начнутся раньше или позднее, не оказались псевдореформами. Вот тогда быть готовыми выйти.

- Что вам помогает?

- То, что я не один. Наверное, этим всё исчерпывается. В самом разном понимании, в разных аспекта: я не один.