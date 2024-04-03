Число высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть

В 2023 году государства-члены Европейского союза выдали гражданам России более семи тысяч предписаний с требованием покинуть территорию ЕС. Это на треть больше, чем годом ранее, пишет "Вёрстка" со ссылкой на данные Евростата.
Предписания покинуть ЕС выдаются иностранцам, которые находятся на территории Евросоюза незаконно. К этой категории относятся те, кто въехал на территории стран-членов ЕС нелегально, либо же те, кто въехали легально, но впоследствии остались в стране на незаконных основаниях.
Больше всего граждан России выслала Германия - две тысячи человек. Причём за год этот показатель вырос на 154%, отмечает издание. В 2022 году предписания покинуть ФРГ получили 785 россиян.
На втором месте - Франция. За год власти этой страны депортировали 1 115 россиян. Это почти на 20% больше, чем в 2022 году, когда предписания получили 930 человек, но всё же меньше, чем в 2021, когда из страны выслали 1 255 россиян.
Также в десятку стран, выдавших россиянам предписания покинуть ЕС, входят Финляндия (595), Польша (485), Швеция (460), Литва (430), Хорватия (395), Австрия (300), Нидерланды (255) и Эстония (235), пишет "Вёрстка" со ссылкой на данные Евростата.
- Всего после начала войны в Украине Россию покинули, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек. Первая волна отъездов случилась вскоре после начала военного вторжения – в феврале и марте 2022 года. Она была вызвана несогласием многих россиян с политикой Кремля и ужесточившимися политическими репрессиями. Вторая волна эмиграции началась в сентябре 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил мобилизацию россиян на войну в Украине. Тогда Россию стали покидать мужчины призывного возраста, многие – вместе с семьями.
- В первый год войны в страны Евросоюза, непосредственно граничащие с Россией, эмигрировали около 12 тысяч россиянин. Это почти вдвое выше среднего показателя за последние 10 лет.
- Ранее "Вёрстка" писала, что в 2022 году страны Евросоюза выдали россиянам более 94 тысяч новых видов на жительство. Это показатель оказался рекордным как минимум за 14 лет.
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