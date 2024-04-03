Число высланных из ЕС в 2023 году россиян выросло на треть

В 2023 году государства-члены Европейского союза выдали гражданам России более семи тысяч предписаний с требованием покинуть территорию ЕС. Это на треть больше, чем годом ранее, пишет "Вёрстка" со ссылкой на данные Евростата.

Предписания покинуть ЕС выдаются иностранцам, которые находятся на территории Евросоюза незаконно. К этой категории относятся те, кто въехал на территории стран-членов ЕС нелегально, либо же те, кто въехали легально, но впоследствии остались в стране на незаконных основаниях.

Больше всего граждан России выслала Германия - две тысячи человек. Причём за год этот показатель вырос на 154%, отмечает издание. В 2022 году предписания покинуть ФРГ получили 785 россиян.

На втором месте - Франция. За год власти этой страны депортировали 1 115 россиян. Это почти на 20% больше, чем в 2022 году, когда предписания получили 930 человек, но всё же меньше, чем в 2021, когда из страны выслали 1 255 россиян.

Также в десятку стран, выдавших россиянам предписания покинуть ЕС, входят Финляндия (595), Польша (485), Швеция (460), Литва (430), Хорватия (395), Австрия (300), Нидерланды (255) и Эстония (235), пишет "Вёрстка" со ссылкой на данные Евростата.