Число закрывшихся турфирм в России выросло в полтора раза

В первом полугодии в России прекратили работу 2,7 тысячи организаций, специализирующихся на туризме, – это на 52,3% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит "Коммерсант" со ссылкой на сервис "Контур.Фокус".

Прирост количества компаний на туристическом рынке за этот период оказался минимальным за три года – 0,84%.

"Коммерсант" объясняет это, в частности, охлаждением спроса. На рынке внутреннего туризма спад фиксировался с начала года, а весной ситуация обострилась из-за частых закрытий аэропорта Сочи и проблем с топливом в аннексированном Крыму. По разным оценкам, количество забронированных пакетных туров по России в первом полугодии сократилось на 22-31%.

Как пишет "Коммерсант", участники рынка прогнозировали рост числа заграничных поездок, однако на ситуацию повлиял конфликт на Ближнем Востоке: с начала марта до середины июня продажа туров была запрещена.

Кроме того, туроператоры также столкнулись с необходимостью возврата клиентам средств за уже проданные туры.

Директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин рассказал газете, что одним из факторов также является стремление туристов сократить расходы на путешествия. Кроме того, среди возможных причин ухода компаний он назвал общеэкономические факторы, в том числе снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения.