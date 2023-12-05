Число желающих дезертировать военных РФ с лета выросло почти вдвое

В России осенью 2023 года число запросов на помощь, чтобы дезертировать из армии, выросло на 89% по сравнению с летом. Эти данные организации "Идите лесом", которая помогает россиянам избежать участия в войне в Украине, приводит The Moscow Times. Рост случаев дезертирства отмечает также директор правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко.

Военнослужащие стали почти вдвое чаще обращаться за услугами по организации дезертирства из своих частей к специалистам "Идите лесом". За три осенних месяца было получено 577 обращений против 305 за июнь - август. С апреля 2023 года юристы и волонтеры организации проконсультировали более одной тысячи военнослужащих, которые пытались дезертировать.

По словам главы проекта "Идите лесом" Григория Свердлина, большая часть военнослужащих решается на дезертирство после того, как получает ранение и попадает в госпитали.

Один из дезертиров рассказал в беседе с журналистом The Moscow Times, что решил дезертировать во время отпуска после второго тяжёлого ранения. Правозащитники помогли ему выехать из России.

Директора правозащитной группы "Гражданин.Армия.Право" Сергей Кривенко добавляет, что военнослужащие видят, что ротации нет и даже тяжелораненых после госпиталя снова отправляют на фронт.

По словам Кривенко, на побег из части решаются немногие, поскольку дезертиров ловят, отправляют на полевую гауптвахту, а потом на фронт, до суда часто дело не доходит.

Свердлин в свою очередь отмечает, что иногда волонтеры помогали людям дезертировать из прифронтовой зоны, однако такие случаи крайне редки. У тех, кто находится на фронте, часто нет связи и не всегда есть документы — вопреки правилам, командиры забирают паспорта и билеты и выдают обратно, только когда военнослужащий отправляется в отпуск или попадает в госпиталь.

Адвокат Максим Гребенюк говорит, что в его практике дезертиры часто получают условные сроки, что не спасает их от отправки на войну. При этом их отправляют на передовую, отмечает адвокат.

По данным "Медиазоны", с начала мобилизации в России в сентябре прошлого года в военные суды поступило более четырёх тысяч дел о самовольном оставлении места службы, по 3470 делам вынесены приговоры, в большинстве случаев дезертиры получили условные сроки.

Украинский проект "Хочу жить", утверждает, что за год с начала мобилизации в России они получили более 22 тысяч заявок от российских солдат о сдаче в плен. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщал, что ежедневно три-пять российских военнослужащих сдаются в плен по этой программе. Проверить эти данные невозможно.