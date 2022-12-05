29 мобилизованных дезертировали с фронта: их бросили и не кормили

29 мобилизованных из уральского города Ирбит ушли с позиций в Украине, передаёт екатеринбургское издание e1.ru. По словам родственников мобилизованных, командиры их бросили, у них не было ни еды, ни воды, ни боевых заданий. Родственники требуют вернуть их домой, а власти - судить за дезертирство.

Как сообщили жёны ирбитчан, их мужей мобилизовали в конце сентября. В зону боевых действий они были отправлены в октябре. В конце ноября они передали родным по телефону, что вынуждены оставить позиции, поскольку остались без командиров, поставки еды и воды в их расположение прекратились, а по рации на просьбы о помощи никто не отвечал.

Также, как передают жёны слова своих мужей, единственное задание, которое те получили - рыть "подкопы", причём лопат им не выдали, приказав использовать штык-ножи. Больше никаких задач поставлено не было.

Где находятся мобилизованные сейчас, не уточняется, однако, по словам родственников, они остаются на телефонной связи и сообщают, что многие из них болеют и голодают, а "их хотят сделать дезертирами и грозят тюрьмой". Из этого можно сделать вывод, что солдаты вернулись в военную часть.

Жёны требуют вернуть их мужей домой и провести медицинское обследование. Они направили обращения в военную прокуратуру, Комитет солдатских матерей, свердловскому депутату Госдумы Максиму Иванову, в Министерство обороны, губернатору Свердловской области и военному комиссару.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов, однако, видит ситуацию иначе. По его словам, мобилизованные напились, бросили оружие и сбежали в город, оголив тем самым 500 метров фронта. Депутат считает, что они должны быть наказаны "жёстко - и по чести, и по закону". Сейчас, по словам Иванова, одного из мобилизованных "забрала контрразведка", а остальных распределили по другим взводам.