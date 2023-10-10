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Число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило тысячу

Похороны майора армии Израиля

Число жертв нападения вооружённых отрядов радикальной группировки ХАМАС на Израиль превысило тысячу. Об этом сообщило во вторник посольство Израиля в США. Ранены около 3,5 тысяч жителей Израиля.

Среди погибших четверо граждан России. Шесть россиян пропали без вести. Это последние данные посольства России в Израиле.

Число жертв растёт, поскольку в населённых пунктах, захваченных на некоторое время утром 7 октября отрядами ХАМАС, израильские военные и волонтёры находят тела всё новых жертв нападения.

По оценкам израильской стороны, в результате нападения были захвачены от 100 до 150 израильтян и граждан других стран, в том числе США, которых удерживают в секторе Газа. ХАМАС, признанный в США и ЕС террористической организацией, заявил, что будет убивать заложников в ответ на удары по жилым домам в Газе. На данный момент подтверждённой информации о случаях убийства заложников нет.

По данным Армии обороны Израиля, по состоянию на утро вторника в боях погибли 123 израильских военных. Около 50 были захвачены в плен в первые часы после нападения.

В секторе Газа в результате массированных авиаударов, которые наносит Израиль по инфраструктуре ХАМАС, погибли более 800 палестинцев, более 4 тысяч были ранены – таковы данные местного министерства здравоохранения. Израильские военные утверждают, что только на израильской территории были убиты 1500 бойцов ХАМАС; независимо проверить эти данные невозможно.

ХАМАС признала, что в результате израильских авиаударов по Газе были убиты двое членов политбюро – руководящего органа группировки. Среди них – министр экономики в администрации ХАМАС Джуад Абу Смаллах.

Израильские военные наносят удары по Газе, призывая жителей тех или иных районов, которые должны стать целями, покинуть их. ХАМАС, в свою очередь, выпустил предупреждение о ракетной атаке на израильский город Ашкелон. В указанное время город был атакован из сектора Газа более чем сотней ракет. Часть из них сбила израильская система ПВО. Есть, однако, попадания в городские кварталы. Данных о пострадавших пока нет.

Также, по ряду сообщений, ракетному обстрелу с территории Ливана подвергся север Израиля – было выпущено не менее 12 ракет. Израильские военные нанесли удар по целям в Ливане. Там базируется проиранская группировка "Хезболла", заявившая о поддержке ХАМАС.

Израиль после нападения ХАМАС на свою территорию и массовых убийств мирных жителей объявил о полной блокаде Газы, перекрыв подачу электричества и воды. В ведомстве ООН по правам человека назвали это возможным нарушением международного гуманитарного права. Там также заявили, что поступают сообщения о возможных военных преступлениях, совершённых обеими сторонами.

По подсчётам ООН, всего в результате израильских ударов в секторе Газа разрушено как минимум 790 домов, ещё более 5000 повреждено. Из-за повреждения инфраструктуры без водоснабжения и канализации остались около 400 000 человек.

В беседе с журналистами представитель израильской армии вновь рекомендовал палестинцам покинуть сектор Газа через границу с Египтом. Однако единственный погранпереход сейчас закрыт.

Президент США Джо Байден во вторник провёл третий с 7 октября телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и вновь заявил о поддержке Вашингтоном Израиля.

Российский президент Владимир Путин во вторник впервые прокомментировал события в Израиле, возложив ответственность за обострение конфликта на США. По словам Путина, США манипулируют обеими сторонами палестино-израильского конфликта в своих интересах. Он не осудил ХАМАС за нападение.

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