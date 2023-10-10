Число жертв нападения ХАМАС на Израиль превысило тысячу

Число жертв нападения вооружённых отрядов радикальной группировки ХАМАС на Израиль превысило тысячу. Об этом сообщило во вторник посольство Израиля в США. Ранены около 3,5 тысяч жителей Израиля.

Среди погибших четверо граждан России. Шесть россиян пропали без вести. Это последние данные посольства России в Израиле.

Число жертв растёт, поскольку в населённых пунктах, захваченных на некоторое время утром 7 октября отрядами ХАМАС, израильские военные и волонтёры находят тела всё новых жертв нападения.

По оценкам израильской стороны, в результате нападения были захвачены от 100 до 150 израильтян и граждан других стран, в том числе США, которых удерживают в секторе Газа. ХАМАС, признанный в США и ЕС террористической организацией, заявил, что будет убивать заложников в ответ на удары по жилым домам в Газе. На данный момент подтверждённой информации о случаях убийства заложников нет.

По данным Армии обороны Израиля, по состоянию на утро вторника в боях погибли 123 израильских военных. Около 50 были захвачены в плен в первые часы после нападения.

В секторе Газа в результате массированных авиаударов, которые наносит Израиль по инфраструктуре ХАМАС, погибли более 800 палестинцев, более 4 тысяч были ранены – таковы данные местного министерства здравоохранения. Израильские военные утверждают, что только на израильской территории были убиты 1500 бойцов ХАМАС; независимо проверить эти данные невозможно.

ХАМАС признала, что в результате израильских авиаударов по Газе были убиты двое членов политбюро – руководящего органа группировки. Среди них – министр экономики в администрации ХАМАС Джуад Абу Смаллах.

Израильские военные наносят удары по Газе, призывая жителей тех или иных районов, которые должны стать целями, покинуть их. ХАМАС, в свою очередь, выпустил предупреждение о ракетной атаке на израильский город Ашкелон. В указанное время город был атакован из сектора Газа более чем сотней ракет. Часть из них сбила израильская система ПВО. Есть, однако, попадания в городские кварталы. Данных о пострадавших пока нет.

Также, по ряду сообщений, ракетному обстрелу с территории Ливана подвергся север Израиля – было выпущено не менее 12 ракет. Израильские военные нанесли удар по целям в Ливане. Там базируется проиранская группировка "Хезболла", заявившая о поддержке ХАМАС.

Израиль после нападения ХАМАС на свою территорию и массовых убийств мирных жителей объявил о полной блокаде Газы, перекрыв подачу электричества и воды. В ведомстве ООН по правам человека назвали это возможным нарушением международного гуманитарного права. Там также заявили, что поступают сообщения о возможных военных преступлениях, совершённых обеими сторонами.

По подсчётам ООН, всего в результате израильских ударов в секторе Газа разрушено как минимум 790 домов, ещё более 5000 повреждено. Из-за повреждения инфраструктуры без водоснабжения и канализации остались около 400 000 человек.

В беседе с журналистами представитель израильской армии вновь рекомендовал палестинцам покинуть сектор Газа через границу с Египтом. Однако единственный погранпереход сейчас закрыт.

Президент США Джо Байден во вторник провёл третий с 7 октября телефонный разговор с израильским премьером Биньямином Нетаньяху и вновь заявил о поддержке Вашингтоном Израиля.

Российский президент Владимир Путин во вторник впервые прокомментировал события в Израиле, возложив ответственность за обострение конфликта на США. По словам Путина, США манипулируют обеими сторонами палестино-израильского конфликта в своих интересах. Он не осудил ХАМАС за нападение.