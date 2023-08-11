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Число жертв пожаров на Мауи выросло до 55. Там не включали сирены

Лахайна после пожара, 10 августа 2023 года

Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи выросло до 55. Власти признали, что не включали сирены оповещения о приближающемся огне. Об этом сообщает Associated Press.

На острове вместо сирен использовались экстренные предупреждения по смс, телевидению и радио, сообщил AP представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев Адам Вайнтрауб.

Однако неясно, были ли сообщения разосланы до того, как в районах пожаров начались перебои со связью и электричеством, пишет AP. По рассказам многих собеседников агентства, они поняли, что находятся в опасности, только когда увидели пламя или услышали взрывы.

Один из пожаров, начавшийся в пригородных кустарниках Лахайны – бывшей столицы Гавайского королевства, а ныне популярного курорта, где ежегодно отдыхали порядка двух миллионов туристов, стал быстро разрастаться из-за ураганного ветра и почти полностью уничтожил город.

"На Лахайну как будто сбросили бомбу", – описал состояние города губернатор Гавайев Джош Грин, приехавший на место бедствия. По его словам, огонь уничтожил более 1700 строений, оставив без дома тысячи местных жителей. По данным переписи 2020 года, в городе проживало 12,7 тысячи человек.

Экологи опасаются, что из-за пожаров ускорится эрозия почв, загрязнятся водотоки и погибнут кораллы, которые имеют большое значение для островов, морской флоры и фауны.

  • В 2023 году масштабные лесные пожары, вызванные рекордной жарой, фиксировались в Греции, Испании, Португалии и других странах Европы. В Канаде из-за пожаров эвакуировали десятки тысяч местных жителей, а дым накрыл даже американские города. В России сейчас горят почти 450 тысяч гектаров тайги.
  • Метеорологи ООН связывают рекордную жару с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Высокие температуры приводят к гибели людей и животных, уничтожению растений, а также способствует распространению засух и лесных пожаров.

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