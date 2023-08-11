Число жертв пожаров на Мауи выросло до 55. Там не включали сирены

Число жертв пожаров на гавайском острове Мауи выросло до 55. Власти признали, что не включали сирены оповещения о приближающемся огне. Об этом сообщает Associated Press.

На острове вместо сирен использовались экстренные предупреждения по смс, телевидению и радио, сообщил AP представитель Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями Гавайев Адам Вайнтрауб.

Однако неясно, были ли сообщения разосланы до того, как в районах пожаров начались перебои со связью и электричеством, пишет AP. По рассказам многих собеседников агентства, они поняли, что находятся в опасности, только когда увидели пламя или услышали взрывы.

Один из пожаров, начавшийся в пригородных кустарниках Лахайны – бывшей столицы Гавайского королевства, а ныне популярного курорта, где ежегодно отдыхали порядка двух миллионов туристов, стал быстро разрастаться из-за ураганного ветра и почти полностью уничтожил город.

"На Лахайну как будто сбросили бомбу", – описал состояние города губернатор Гавайев Джош Грин, приехавший на место бедствия. По его словам, огонь уничтожил более 1700 строений, оставив без дома тысячи местных жителей. По данным переписи 2020 года, в городе проживало 12,7 тысячи человек.

Экологи опасаются, что из-за пожаров ускорится эрозия почв, загрязнятся водотоки и погибнут кораллы, которые имеют большое значение для островов, морской флоры и фауны.