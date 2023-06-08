В Канаде сотни пожаров – дым накрыл Нью-Йорк и Вашингтон

В Канаде зафиксировано несколько сотен лесных пожаров – десятки тысяч канадцев эвакуированы, дым накрыл американские города, жителям раздают респираторы.

По признанию местных властей, около ста пожаров на востоке Канады вышли из-под контроля. Сообщается, что среди людей жертв нет, однако 20 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Столицу Оттаву и крупнейший город страны – Торонто – заволокло дымом.

Дым дошёл и до городов США. Десятки миллионов американцев получили предупреждения о плохом качестве воздуха – жителей восточного побережья просят оставаться дома. Из-за дыма в городах отменены авиарейсы, театральные постановки, спортивные состязания, уличные экскурсии. По данным компании IQAir, сейчас в Нью-Йорке самое плохое качество воздуха среди крупных городов мира.

Синоптики надеются на смену направления ветра. Канадские чиновники опасаются, что нынешний сезон лесных пожаров может стать худшим за всю историю страны. Он начался раньше, чем обычно, из-за сухой почвы и быстро развивается.