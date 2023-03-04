Число жертв ракетного удара по дому в Запорожье увеличилось до 11

Число погибших в результате попадания российской ракеты в жилой дом в Запорожье увеличилось до 11. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Среди жертв есть один ребенок. Ранее сообщалось, что восьмимесячная девочка погибла вместе со своей семьей.

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 11 человек, а также четырех кошек и собаку. Спасатели продолжают поиск пострадавших и демонтируют разрушенные конструкции дома.

Коммунальные службы вывезли более 404 тонн строительных обломков. Психологи ГСЧС оказали помощь 100 жителям дома и родственникам пострадавших.