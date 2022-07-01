Число жертв ракетных ударов в пригороде Одессы выросло до 17

Украинские власти сообщают о 17 погибших и более 30 пострадавших в результате ночного ракетного удара российских военных по жилому дому и базе отдыха в пригороде Одессы.

"1 июля около часа ночи в поселке городского типа в Белгород-Днестровском районе в результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома с последующим возгоранием пристроенного к нему магазина. По состоянию на шесть утра погибли 14 человек и пострадали 30 человек (из них три ребенка)", – говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины. Из-под завалов были спасены семь человек, в том числе трое детей, уточнили в ведомстве.

Тела еще троих погибших, в том числе одного ребёнка, были найдены на близлежащей базе отдыха, куда попала вторая ракета. Спасательные работы продолжаются.

Украинское оперативное командование "Юг" сообщает, что удар был нанесен тремя ракетами Х-22 с самолетов российской стратегической авиации Ту-22.

Министерство обороны России пока не комментировало ракетные удары по пригороду Одессы.