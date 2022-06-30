Минобороны РФ объявило о выводе войск с острова Змеиный

Российские войска эвакуировали остатки своего гарнизона с оккупированного острова Змеиный и, предположительно, полностью покинули остров. Об этом сообщается на странице украинского Оперативного командования "Юг" в фейсбуке.

В сообщении говорится, что россияне "поспешно эвакуировали остатки гарнизона двумя скоростными катерами" после обстрелов со стороны Украины. По данным украинского командования, сейчас на острове пожар, раздаются взрывы.

Позже министерство обороны России подтвердило, что российские военные покинули остров. В российском ведомстве заявили, что "завершили выполнение задач на острове Змеиный и вывели находившийся там гарнизон в качестве шага доброй воли".

"Тем самым мировому сообществу продемонстрировано, что Российская Федерация не препятствует усилиям ООН для организации гуманитарного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции с территории Украины", — цитирует заявление ведомства "Интерфакс".

Остров Змеиный находится под контролем российских войск с 24 февраля - первого дня войны. В мае российское Минобороны сообщало об уничтожении украинского десанта, который пытался высадиться на острове. Украинская сторона, в свою очередь, сообщала о поражении нескольких российских кораблей вблизи острова. 17 июня Военно-морские силы Украины заявили, что уничтожили российский буксир "Василий Бех". По данным украинской стороны, корабль доставлял боеприпасы, оружие и военнослужащих на остров Змеиный.

Контроль над островом в северо-западной части Чёрного моря имеет важное значение для борьбы за контроль над побережьем в Одесской области и подходами к порту Одесса.