Число жертв российского ракетного удара по Чернигову возросло до 18

Число жертв российского ракетного удара, нанесённого в среду утром по Чернигову, возросло до 18. Ранения получили 78 человек, в том числе четыре ребёнка. 37 раненых остаются в больницах. Три человека спасены из-под завалов. Об этом сообщает МВД Украины.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Разобрано более 70% разрушенной части здания, добавили в ведомстве.

Утром в среду российские войска нанесли ракетный удар по Чернигову, на севере Украины. По данным главы Черниговской областной военной администрации Вячеслава Чауса, три ракеты, предположительно "Искандер" были выпущены по центру города.

Под удар, по словам исполняющего обязанности мэра города Александра Ломако, попали объекты социальной инфраструктуры. Разрушено восьмиэтажное здание, повреждены четыре многоэтажки, больница, заведение высшего образования, десятки автомобилей.

Россия до сих пор не прокомментировала удар по Чернигову, в результате которого было разрушено здание в центре города.

В провоенных телеграм-каналах появились утверждения, что удар был нанесён по гостинице, где располагались военнослужащие. Подтверждений этого нет.

Город Чернигов расположен на севере Украины, вдали от линии фронта. Российские военные в ходе наступления в феврале – марте 2022 года не смогли его взять, а затем отошли от города. С тех пор он несколько раз становился целью ракетных ударов.