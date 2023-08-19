Власти Чернигова сообщили об ударе баллистической ракетой

Российские войска нанесли удар по центру Чернигова. Об этом в телеграме написал глава областной администрации Вячеслав Чаус. По предварительным данным, погибли пять человек, 37 человек, среди которых 11 детей, получили ранения.

По городу, по всей вероятности, выпустили баллистическую ракету.

Видео последствий атаки опубликовал президент Украины Владимир Зеленский. Он уточнил, что удар пришёлся на район политехнического университета и театра.

По данным телеграм-канала "Труха-Украина" в здании драмтеатра проходила выставка производителей беспилотников.

Ранее в Чернигове объявляли воздушную тревогу. Из-за близости к российской границе подлетное время баллистических ракет в Чернигове – около одной минуты.

Кроме того, власти Киева сообщили о взрыве в городе. Тревогу там не объявляли. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, взрыв произошёл в промзоне, там случился пожар. Информации о пострадавших и о том, связано ли случившееся с российской атакой, Кличко не привёл.

По информации министра внутренних дел Игоря Клименко, пожар произошёл на территории государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

"Однозначно — не прилет. Есть пострадавшие работники экспертной службы", — отметил Клименко.

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