Число жертв удара по Одессе достигло 21. В больнице умер спасатель

Число жертв российского ракетного обстрела Одессы, который произошёл в пятницу, возросло до 21. В больнице в субботу умер получивший при обстреле ранения спасатель. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Всего в результате ударов пострадали около 70 человек. В больницах находятся 39 человек, восемь из них - в тяжелом состоянии. Среди погибших были медик и ещё один спасатель.

В городе в субботу объявлен траур - уже во второй раз за последний месяц. В прошлый раз траур объявлялся после гибели более 10 человек, в том числе детей, после попадания беспилотника в жилой дом. Число жертв удара 15 марта ещё больше.

Накануне российские военные нанесли по одному и тому же месту в Одессе два удара, предположительно баллистическими ракетами "Искандер": жертвами второго удара стали медики и спасатели, прибывшие на место устранять последствия первого.

Украинские военные сообщили, что в результате российского удара было разрушено трёхэтажное здание оздоровительного комплекса, повреждена гражданская инфраструктура, в том числе жилые дома, станция технического обслуживания, газопровод и два пожарно-спасательных автомобиля. Российские провоенные блогеры утверждают, что удар был нанесён по расположению полицейских подразделений Украины, а среди жертв якобы были высокопоставленные полицейские начальники. Подтверждения этой информации нет. При этом Минобороны России удары пока не комментировало.