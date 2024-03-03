В Одессе под завалами многоэтажки нашли тела ещё двух погибших детей

В Одессе, по последним данным, число погибших в результате атаки с использованием беспилотников 2 марта возросло до 11. Спасатели, разбирая завалы, нашли тела ещё двух детей - это мальчик 10 лет и девочка 8 лет. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям ранее 3 марта заявили, что под завалами многоэтажного жилого дома в Одессе могут оставаться, по меньшей мере, 4 человека. В ведомстве также отметили, что в воскресенье три человека позвонили в службу и сообщили, что они живы: их имена были в списках возможных жертв удара.

Поисковая операция в Одессе длится уже более суток после того, как в результате удара российского дрона 2 марта был разрушен подъезд многоквартирного девятиэтажного жилого дома. До этого сообщалось о не менее 10 погибших, среди которых трое детей, включая двух младенцев. Исходя из последних данных, погибших детей пятеро. 3 марта объявлено в Одессе днём траура.

Силы обороны юга Украины сообщали, что в ночь на 2 марта российская армия атаковала Одесскую область восемью беспилотниками типа "Шахед". Семь из них удалось сбить. Российские военные удары пока не комментировали. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных ударах по гражданским объектам в Украине.

Власти Донецкой области Украины сообщили в воскресенье об ударе российских войск по городу Курахово. Ранения получили 16 человек, из них двое в тяжёлом состоянии, написал в телеграм-канале глава региональной администрации Вадим Филашкин.

"Враг попал в самый центр города, повредил не менее 15 многоэтажек. По предварительной информации, россияне использовали управляемую авиабомбу", - написал Филашкин.