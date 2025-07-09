Число жертв удара по пляжу в Курске увеличилось до четырех

Число жертв удара по городскому пляжу в Курске вечером 8 июля увеличилось до четырех человек.

Как сообщил исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, во время транспортировки в Москву умер пятилетний мальчик, получивший ожоги более 30 процентов тела.

По данным телеграм-канала ASTRA, около 23:00 8 июля над пляжем "Городской" в Курске силами ПВО России был сбит боевой беспилотник. Как первоначально сообщалось, при падении обломков БПЛА три человека погибли, ещё шесть пострадали. Хинштейн написал о "бесчеловечном ударе" и обвинил украинских военных в "сознательном ударе по месту, где находились мирные жители".

В 600 метрах от пляжа находится филиал 18-го ЦНИИ Минобороны — крупного предприятия, занимающегося разработкой систем радиоразведки, спутниковой связи, радиолокационной и радионавигационной аппаратуры.

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