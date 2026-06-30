Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1700

Спустя пять дней после сильных землетрясений в Венесуэле число погибших продолжает расти. Как сообщает ООН, по последним данным, погибли по меньшей мере 1719 человек, еще около пяти тысяч получили ранения.

Геологическая служба США заявила о высокой вероятности того, что землетрясения унесли жизни десятков тысяч человек. Власти Венесуэлы также ожидают увеличение числа жертв.

Поисково-спасательные работы осложняются повторными толчками. С момента первых землетрясений было зафиксировано около 500 афтершоков, включая землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло утром в понедельник. На данный момент в поисках участвуют более двух тысяч спасателей из 27 стран.

В результате землетрясений были разрушены или повреждены около 2500 зданий, порядка 12 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Власти пока не подтвердили точное число пропавших без вести, однако известно, что речь идет о десятках тысяч человек.

Ранее ООН оценила ущерб от землетрясений в 6,7 миллиарда долларов, что эквивалентно 6% ВВП Венесуэлы.