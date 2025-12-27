"А вдруг ребенок умрет?" Репродуктивное давление в России

С началом полномасштабной войны с Украиной давление на женщин в России усиливается. В 23 регионах уже действуют штрафы за "склонение к абортам", врачей на лекциях учат отговаривать пациенток от прерывания беременности, а в некоторых регионах начали вводить выплаты беременных школьницам. Все это приводит к тому, что аборты сделать становится все сложнее. В 14 регионах, по данным РПЦ, частные клиники полностью прекратили такие услуги. В других только обсуждают аналогичные ограничения. И хотя по ОМС формально сделать аборт все еще можно, на практике с доступом все чаще возникают проблемы. Но репродуктивное давление – не новая история для России. Оно началось задолго до полномасштабной войны, а жалобы на сложности с доступностью абортов звучали еще во время пандемии. Издание Настоящее Время спросило своих читательниц из разных регионов России, сталкивались ли они с таким давлением. Они рассказывали о бестактных вопросах о планах на беременность на приемах, где это вовсе не было темой, и об отказах проводить стерилизацию. "А вы что, действительно не хотите рожать?": давление почти на каждом приеме у гинеколога Ирине (имя изменено) сейчас 48 лет, она живет в Москве. Рассказывает, что с репродуктивным давлением она сталкивалась не раз. В 2014 году, когда Ирина в очередной раз обратилась к гинекологу в частной клинике из-за обильных месячных и короткого цикла, ей диагностировали аденомиоз. "В консультации по месту жительства я годами говорила об этом на каждом приеме, но эту информацию просто игнорировали", – вспоминает она. По словам Ирины, она также жаловалась на тазовые боли и боль при сексе, из-за которой была вынуждена отказаться от половой жизни: "Врачи [не обращают внимание] и направляют к каким угодно специалистам. Меня упорно запихивали к гастроэнтерологу, например". Аденомиоз, который в итоге диагностировали Ирине, – это заболевание, похожее на эндометриоз . При нем ткань эндометрия прорастает в мышечный слой матки, утолщает его стенки и изменяет кровеносные сосуды. Это может вызывать обильные и болезненные менструации, дискомфорт во время секса и даже бесплодие. В отличие от эндометриоза, поражающего органы за пределами матки, аденомиоз остается внутри нее. Очень часто у пациенток встречаются и аденомиоз, и эндометриоз одновременно, но связь между ними до конца не изучена. Эндометриоз в целом все еще остается недостаточно изученным заболеванием, а аденомиоз исследован еще меньше. На 16 ноября 2025 года международный реестр клинических исследований Национального института здоровья США насчитывал только 26 активных исследований аденомиоза, хотя это заболевание встречается у каждой пятой женщины. Для сравнения: по эндометриозу таких исследований – 172. Как и в случае с эндометриозом, на постановку диагноза при аденомиозе могут уйти годы. Его не всегда удается заметить на УЗИ, и даже МРТ может не выявить аномальную ткань внутри матки, особенно если у пациентки есть миомы. "Делая УЗИ, первое, что выдала [хирург, которая и диагностировала аденомиоз]: "Вот справа яичники просто на зависть всем тем, кто мечтает рожать". Я обратилась не по поводу бесплодия, при чем тут это?", – вспоминает Ирина. В качестве лечения врач назначила ей "Визанну" – гормональный препарат, который часто назначают при эндометриозе и аденомиозе. Он не избавляет от заболевания: симптомы возвращаются после отмены, но другой эффективной терапии пока нет, поэтому гормональная контрацепция считается первой линией лечения. Препарат Ирине назначили только на полгода. На ее вопрос: "А что дальше?" врач отвечала: "Рожать!" "Мои доводы, что мол не тема вообще и один ребенок уже есть, она пропускала мимо ушей. То есть, давление на женщин организуется врачами через позицию "все хотят рожать" по умолчанию, даже если не могут. Аденомиоз – частая причина выкидышей и бесплодия" , – рассказывает Ирина. Аденомиоз действительно связан с повышенным риском выкидышей. Исследования показывают : у женщин с этим диагнозом они происходят в чуть более чем 44% случаев, тогда как у женщин без аденомиоза – в 15%. На гормональной терапии Ирина стала чувствовать себя значительно хуже: "Слабость жуткая, двигаешься как во сне с открытыми глазами. По сути – это больничный, о работоспособности речи быть не может. После приема лекарства вырубало спать через полчаса в любое время суток, особенно на четвертый месяц". В таком состоянии Ирина снова пришла к гинекологу с вопросом: что делать? Хирург, назначившая препарат, призналась, что не знает, и других вариантов не предложила. Тогда Ирина обратилась в другую частную клинику. Там врач порекомендовала внутриматочную спираль " Мирену ", но по словам Ирины, тянула с установкой.

"На очередном приеме, когда все уже было обговорено и решено, вдруг эта же хирург выдает: "А вы что, действительно не хотите рожать?" Я чуть со стула на пол не сползла, – вспоминает собеседница Настоящего Времени, – Два месяца общаемся про аденомиоз, как его лечить, и вдруг опять это "рожать". Спираль она мне все так-таки поставила после того, как я открыла дверь в ее кабинет ногой и рявкнула: "Ты будешь уже что-то делать или нет?" Уже после установки спирали я спросила: "Вам что разнарядку дали разродиться на весь периметр?". "Да", – ответила хирург". Внутриматочную спираль ставят обычно на пять лет, и в 2019 году Ирине нужно было ее заменить. "Гинеколог-эндокринолог платной клиники, которая вела меня несколько лет и хорошо лечила, вдруг стала нести чушь и отвлекать вопросами про половое влечение, есть оно у меня или нет. Не предложила заменить спираль или другие варианты гормонального лечения, но начала снова прощупывать варианты беременности как развития событий", – рассказывает читательница.

В итоге она снова обратилась к другому врачу и все-таки установила новую спираль. Спустя пять лет, в 2024 году, ее вынули, и у Ирины снова начались боли. В частной клинике вместо помощи ей предложили "использовать лубрикант", хотя она объясняла, что уже давно не живет половой жизнью. Тогда она обратилась в государственную больницу, описала симптомы и услышала тот же вопрос: "Сколько вам полных лет? Вы планируете рожать?". "На 49-м году жизни рожать? Доктор, вы это серьезно?" – восклицает Ирина. Но боли не проходили, и в 2025 году Ирине удалось добиться проведения эмболизации маточных артерий – малоинвазивной процедуры, которую используют для лечения аденомиоза. Во время операции специальные частицы перекрывают кровоток к патологическим очагам, что помогает облегчить симптомы без удаления матки. "После такой операции задавать вопрос про "хотите рожать" – это врачу нарываться на проверку своего диплома, совсем позор, – говорит читательница. – Хотя я уже не удивлюсь. Моей соседке по палате в больнице этот вопрос задавали, не глядя на то, что у нее удален один яичник, эндометриоз по всему малому тазу, онкомаркеры в анализах, и ей 46 лет, у нее дети – студенты оба". Ирина добавляет, что такое отношение – не что-то новое. Она сталкивалась с этим всю жизнь. Когда ей было 18, у нее выявили эрозию шейки матки. Лечение не помогало, потом Ирина забеременела и вернулась к врачу уже после рождения ребенка. Во время предварительного осмотра хирург тоже спросил, планирует ли она рожать снова и пытался оттянуть лечение. Но в итоге ей все-таки удалось добиться прижигания эрозии радиоволнами . "Вы еще молодая. У нас женщины и в 50 рожают": годы в попытке добиться стерилизации Склонение к рождению детей и постоянная борьба за то, чтобы провести желаемые медицинские процедуры, – с этим сталкивалась и другая наша читательница, Мария (имя изменено). Она живет в Энгельсе, но раньше периодически ездила в Оренбург, где у нее была своя квартира. Мария годами добивалась стерилизации и постоянно сталкивалась с попытками врачей отговорить ее. В 2012 году она родила сына, а через три года узнала, что снова беременна. Она тогда только вышла на работу. В семье было тяжело с деньгами, и Мария понимала, что придется прервать беременность. Она обратилась в поликлинику в Энгельсе. Принимала ее не тот врач, к которому она обычно ходила. "Я уже точно не помню хронологию. Но врач мне сама предложила медикаментозный аборт. Она сказала, что невозможно просто пойти в аптеку и купить таблетки, а через нее я могу [это сделать]. Сказала, сколько это стоит и что выпить их нужно завтра", – вспоминает Мария. По ее словам, она приняла таблетки, как назначила врач. А через месяц заметила, что у нее так и не начались месячные, и обратилась в частную клинику уже в Оренбурге. УЗИ показало, что часть плаценты осталась в полости матки, и Марию направили на выскабливание. После процедуры ей назначили комбинированные оральные контрацептивы (КОК), а затем врач предложила их заменить. "Видимо, произошел сбой в приеме таблеток. В итоге получилась еще одна беременность, которую я уже не стала прерывать, – рассказывает Мария. – Когда я шла на вторые роды, я уже четко понимала, что это моя последняя беременность, которая заканчивается родами. Мне было 29, я не хотела рожать после 30. И изначально мы планировали с мужем только одного ребенка". О том, что она больше не хочет детей, Мария сообщала нескольким врачам перед родами и просила после родов перевязать ей маточные трубы: "Но со сколькими врачами я бы ни говорила, никто не давал правильной информации. Пришлось самой покопаться. Врачи, как зомбированные, уперто говорили, что для перевязки [труб] тебе должно быть 35 лет. Один врач сказал, что если я перевяжу трубы, то буду постоянно сидеть на гормонах. Но это не так. Некоторые еще говорили, что должны быть разнополые дети. Какое вообще отношение пол ребенка к этому имеет?"

По закону женская стерилизация в России разрешена , если женщине больше 35 лет или у нее есть двое или более здоровых детей. По медицинским показаниям операцию могут сделать в любом возрасте, независимо от числа детей.

Какие-то страшилки, пугалки. Начинают наседать: а вдруг вы еще захотите детей, а вдруг ваши дети умрут