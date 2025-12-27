"А вдруг ребенок умрет?" Репродуктивное давление в России

С началом полномасштабной войны с Украиной давление на женщин в России усиливается. В 23 регионах уже действуют штрафы за "склонение к абортам", врачей на лекциях учат отговаривать пациенток от прерывания беременности, а в некоторых регионах начали вводить выплаты беременных школьницам.
Все это приводит к тому, что аборты сделать становится все сложнее. В 14 регионах, по данным РПЦ, частные клиники полностью прекратили такие услуги. В других только обсуждают аналогичные ограничения. И хотя по ОМС формально сделать аборт все еще можно, на практике с доступом все чаще возникают проблемы.
Но репродуктивное давление – не новая история для России. Оно началось задолго до полномасштабной войны, а жалобы на сложности с доступностью абортов звучали еще во время пандемии.
Издание Настоящее Время спросило своих читательниц из разных регионов России, сталкивались ли они с таким давлением. Они рассказывали о бестактных вопросах о планах на беременность на приемах, где это вовсе не было темой, и об отказах проводить стерилизацию.
"А вы что, действительно не хотите рожать?": давление почти на каждом приеме у гинеколога
Ирине (имя изменено) сейчас 48 лет, она живет в Москве. Рассказывает, что с репродуктивным давлением она сталкивалась не раз.
В 2014 году, когда Ирина в очередной раз обратилась к гинекологу в частной клинике из-за обильных месячных и короткого цикла, ей диагностировали аденомиоз. "В консультации по месту жительства я годами говорила об этом на каждом приеме, но эту информацию просто игнорировали", – вспоминает она.
По словам Ирины, она также жаловалась на тазовые боли и боль при сексе, из-за которой была вынуждена отказаться от половой жизни: "Врачи [не обращают внимание] и направляют к каким угодно специалистам. Меня упорно запихивали к гастроэнтерологу, например".
Аденомиоз, который в итоге диагностировали Ирине, – это заболевание, похожее на эндометриоз. При нем ткань эндометрия прорастает в мышечный слой матки, утолщает его стенки и изменяет кровеносные сосуды. Это может вызывать обильные и болезненные менструации, дискомфорт во время секса и даже бесплодие.
В отличие от эндометриоза, поражающего органы за пределами матки, аденомиоз остается внутри нее. Очень часто у пациенток встречаются и аденомиоз, и эндометриоз одновременно, но связь между ними до конца не изучена.
Эндометриоз в целом все еще остается недостаточно изученным заболеванием, а аденомиоз исследован еще меньше. На 16 ноября 2025 года международный реестр клинических исследований Национального института здоровья США насчитывал только 26 активных исследований аденомиоза, хотя это заболевание встречается у каждой пятой женщины. Для сравнения: по эндометриозу таких исследований – 172.
Как и в случае с эндометриозом, на постановку диагноза при аденомиозе могут уйти годы. Его не всегда удается заметить на УЗИ, и даже МРТ может не выявить аномальную ткань внутри матки, особенно если у пациентки есть миомы.
"Делая УЗИ, первое, что выдала [хирург, которая и диагностировала аденомиоз]: "Вот справа яичники просто на зависть всем тем, кто мечтает рожать". Я обратилась не по поводу бесплодия, при чем тут это?", – вспоминает Ирина.
В качестве лечения врач назначила ей "Визанну" – гормональный препарат, который часто назначают при эндометриозе и аденомиозе. Он не избавляет от заболевания: симптомы возвращаются после отмены, но другой эффективной терапии пока нет, поэтому гормональная контрацепция считается первой линией лечения.
Препарат Ирине назначили только на полгода. На ее вопрос: "А что дальше?" врач отвечала: "Рожать!"
"Мои доводы, что мол не тема вообще и один ребенок уже есть, она пропускала мимо ушей. То есть, давление на женщин организуется врачами через позицию "все хотят рожать" по умолчанию, даже если не могут. Аденомиоз – частая причина выкидышей и бесплодия" , – рассказывает Ирина.
Аденомиоз действительно связан с повышенным риском выкидышей. Исследования показывают: у женщин с этим диагнозом они происходят в чуть более чем 44% случаев, тогда как у женщин без аденомиоза – в 15%.
На гормональной терапии Ирина стала чувствовать себя значительно хуже: "Слабость жуткая, двигаешься как во сне с открытыми глазами. По сути – это больничный, о работоспособности речи быть не может. После приема лекарства вырубало спать через полчаса в любое время суток, особенно на четвертый месяц".
В таком состоянии Ирина снова пришла к гинекологу с вопросом: что делать? Хирург, назначившая препарат, призналась, что не знает, и других вариантов не предложила. Тогда Ирина обратилась в другую частную клинику. Там врач порекомендовала внутриматочную спираль "Мирену", но по словам Ирины, тянула с установкой.
А вы что, действительно не хотите рожать?
"На очередном приеме, когда все уже было обговорено и решено, вдруг эта же хирург выдает: "А вы что, действительно не хотите рожать?" Я чуть со стула на пол не сползла, – вспоминает собеседница Настоящего Времени, – Два месяца общаемся про аденомиоз, как его лечить, и вдруг опять это "рожать". Спираль она мне все так-таки поставила после того, как я открыла дверь в ее кабинет ногой и рявкнула: "Ты будешь уже что-то делать или нет?" Уже после установки спирали я спросила: "Вам что разнарядку дали разродиться на весь периметр?". "Да", – ответила хирург".
Внутриматочную спираль ставят обычно на пять лет, и в 2019 году Ирине нужно было ее заменить. "Гинеколог-эндокринолог платной клиники, которая вела меня несколько лет и хорошо лечила, вдруг стала нести чушь и отвлекать вопросами про половое влечение, есть оно у меня или нет. Не предложила заменить спираль или другие варианты гормонального лечения, но начала снова прощупывать варианты беременности как развития событий", – рассказывает читательница.
В итоге она снова обратилась к другому врачу и все-таки установила новую спираль. Спустя пять лет, в 2024 году, ее вынули, и у Ирины снова начались боли. В частной клинике вместо помощи ей предложили "использовать лубрикант", хотя она объясняла, что уже давно не живет половой жизнью.
Тогда она обратилась в государственную больницу, описала симптомы и услышала тот же вопрос: "Сколько вам полных лет? Вы планируете рожать?". "На 49-м году жизни рожать? Доктор, вы это серьезно?" – восклицает Ирина.
Но боли не проходили, и в 2025 году Ирине удалось добиться проведения эмболизации маточных артерий – малоинвазивной процедуры, которую используют для лечения аденомиоза. Во время операции специальные частицы перекрывают кровоток к патологическим очагам, что помогает облегчить симптомы без удаления матки.
"После такой операции задавать вопрос про "хотите рожать" – это врачу нарываться на проверку своего диплома, совсем позор, – говорит читательница. – Хотя я уже не удивлюсь. Моей соседке по палате в больнице этот вопрос задавали, не глядя на то, что у нее удален один яичник, эндометриоз по всему малому тазу, онкомаркеры в анализах, и ей 46 лет, у нее дети – студенты оба".
Ирина добавляет, что такое отношение – не что-то новое. Она сталкивалась с этим всю жизнь. Когда ей было 18, у нее выявили эрозию шейки матки. Лечение не помогало, потом Ирина забеременела и вернулась к врачу уже после рождения ребенка.
Во время предварительного осмотра хирург тоже спросил, планирует ли она рожать снова и пытался оттянуть лечение. Но в итоге ей все-таки удалось добиться прижигания эрозии радиоволнами.
"Вы еще молодая. У нас женщины и в 50 рожают": годы в попытке добиться стерилизации
Склонение к рождению детей и постоянная борьба за то, чтобы провести желаемые медицинские процедуры, – с этим сталкивалась и другая наша читательница, Мария (имя изменено).
Она живет в Энгельсе, но раньше периодически ездила в Оренбург, где у нее была своя квартира. Мария годами добивалась стерилизации и постоянно сталкивалась с попытками врачей отговорить ее.
В 2012 году она родила сына, а через три года узнала, что снова беременна. Она тогда только вышла на работу. В семье было тяжело с деньгами, и Мария понимала, что придется прервать беременность.
Она обратилась в поликлинику в Энгельсе. Принимала ее не тот врач, к которому она обычно ходила.
"Я уже точно не помню хронологию. Но врач мне сама предложила медикаментозный аборт. Она сказала, что невозможно просто пойти в аптеку и купить таблетки, а через нее я могу [это сделать]. Сказала, сколько это стоит и что выпить их нужно завтра", – вспоминает Мария.
По ее словам, она приняла таблетки, как назначила врач. А через месяц заметила, что у нее так и не начались месячные, и обратилась в частную клинику уже в Оренбурге. УЗИ показало, что часть плаценты осталась в полости матки, и Марию направили на выскабливание. После процедуры ей назначили комбинированные оральные контрацептивы (КОК), а затем врач предложила их заменить.
"Видимо, произошел сбой в приеме таблеток. В итоге получилась еще одна беременность, которую я уже не стала прерывать, – рассказывает Мария. – Когда я шла на вторые роды, я уже четко понимала, что это моя последняя беременность, которая заканчивается родами. Мне было 29, я не хотела рожать после 30. И изначально мы планировали с мужем только одного ребенка".
О том, что она больше не хочет детей, Мария сообщала нескольким врачам перед родами и просила после родов перевязать ей маточные трубы:
"Но со сколькими врачами я бы ни говорила, никто не давал правильной информации. Пришлось самой покопаться. Врачи, как зомбированные, уперто говорили, что для перевязки [труб] тебе должно быть 35 лет. Один врач сказал, что если я перевяжу трубы, то буду постоянно сидеть на гормонах. Но это не так. Некоторые еще говорили, что должны быть разнополые дети. Какое вообще отношение пол ребенка к этому имеет?"
По закону женская стерилизация в России разрешена, если женщине больше 35 лет или у нее есть двое или более здоровых детей. По медицинским показаниям операцию могут сделать в любом возрасте, независимо от числа детей.
Какие-то страшилки, пугалки. Начинают наседать: а вдруг вы еще захотите детей, а вдруг ваши дети умрут
Несмотря на сопротивление врачей, Мария не отказалась от своей идеи. Однако ее продолжали запугивать: "Какие-то страшилки, пугалки. Начинают наседать: а вдруг вы еще захотите детей, а вдруг ваши дети умрут. Это я не раз слышала. Ну в смысле мои дети умрут, и я смогу их заменить новым ребенком?"
Подобные высказывания она слышала и в государственных поликлиниках, и в частных. В 2019 году, когда Мария закончила кормить второго ребенка грудью, она снова обратилась к гинекологу в государственную поликлинику. Врач направил ее к репродуктологу. "Он снова говорил: "Да всякое может случиться. Это у вас сейчас такой порыв, вы еще молодая. У нас женщины и в 50 рожают. А вдруг у вас ребенок умрет, и вы еще захотите детей". Сидишь слушаешь – это было ужасно. То есть, варианта, что мы тебе дадим направление, не было. Просто со мной поговорили – отговорили – и все, отпустили домой", – рассказывает Мария.
Позже она обратилась к другому гинекологу. Тот снова пытался отговорить ее от стерилизации и посоветовал установить внутриматочную спираль.
"Это был самый худший вариант из всех, что был возможен, – делится наша читательница. – Пять лет мучений – это все что могу сказать об этой штуке. Постоянные проблемы в сфере женского здоровья, нескончаемая молочница, таблетки, лечение, УЗИ. Чем дольше стояла спираль, тем больше времени на лечение уходило". Мария говорит, что при установке ее не предупредили ни о каких рисках. Сказали только, что нужно ежегодно наблюдаться, чтобы спираль не сместилась.
В 2023 году, когда подходило время заменять спираль, Мария обратилась к гинекологу, у которого наблюдалась последние годы, но узнала, что врач уволилась. "Прихожу, а там молодая совсем врач. И я начала на нее сразу давить: знаете, а я хочу трубы перевязать. Врач растерялась. Сказала, что ей нужно уточнить у заведующей. Видимо, думала, что я забуду до следующего раза", – вспоминает читательница.
На следующем приеме Мария снова спросила про стерилизацию. Врач снова растерялась. Но в итоге выписала направление на операцию и предложила Марии самой уточнить все у заведующей.
Заведующая отнеслась к просьбе с пониманием, спросила только, осознает ли Мария, что это необратимая процедура. После этого назначила ей все необходимые анализы. А в декабре 2023 года Марии по ОМС сделали операцию:
"Просто попался понимающий адекватный хирург. Она кстати уже уехала из России. Не знаю, может, ей нечего было терять – она знала, что будет уезжать. Но вообще не было такого: нужно тебе это или не нужно. Не отговаривала, не упрашивала, не стращала".
После операции Мария чувствует себя гораздо комфортнее и больше не ходит по гинекологам из-за постоянных проблем со здоровьем. Она признает, что ей повезло. К 2023 году российские власти уже усилили репродуктивное давление на женщин: как на законодательном уровне, так и через РПЦ и пролайф-организации.
Отказы в абортах и запрет чайлдфри
В 2023 году в регионах уже начали вводить штрафы за "склонение к абортам", в 2024 году запретили "пропаганду чайдфри".
РПЦ тем временем проводит лекции о греховности секса до брака в школах и вузах по всей России, заявляет, что будет добиваться законодательного закрепления права голоса отца при решении об аборте и даже создала молитву для "вразумления" россиянок, планирующих прервать беременность.
Пролайф-организации тоже расширяют свои инициативы: обучают гинекологов, акушеров и психологов правильно отговаривать женщин от абортов, запускают программы вроде "Мамы-студентки", чтобы снижать возраст вступления в брак и рождения первого ребенка, создают телефоны доверия, на которых убеждают женщин отказаться от прерывания беременности.
Еще в 2024 году Минздрав обновил клинические рекомендации: теперь перед абортом женщин заставляют слушать сердцебиение плода. Появились и дополнительные процедуры, которые растягивают сроки: необязательные анализы, "неделя тишины", обязательные консультации психологов.
Все это приводит к тому, что россиянки не только сталкиваются с давлением, но и все чаще рассказывают о прямых отказах в абортах.
Например, в марте 2025 года студентка из Казани Александра (имя изменено) рассказывала Феминистскому Антивоенному Сопротивлению, что в ее регионе намеренно затягивают сроки, чтобы сделать медикаментозный аборт было невозможно. Кроме того, в студенческой поликлинике ее спрашивали: "Что об этой ситуации думает ее мужчина?" и уверяли, что беременность можно будет совмещать с учебой.
А в ноябре 2024 года Анне из Иркутской области отказали в аборте по ОМС даже по медпоказаниям. А в частной клинике ее сначала отговаривали, а потом и вовсе начали пугать бесплодием: "Останешься без матки, через год ты будешь совсем старой для естественной беременности".
При этом все эти меры не влияют на рождаемость. По подсчетам демографа Алексея Ракши, первый квартал 2025 года, вероятно, стал худшим по числу рождений в России с конца 18 века.
Запреты абортов вообще не приводят к их снижению, а лишь вынуждают женщин прибегать к небезопасным процедурам, считают эксперты ООН. А это в свою очередь приводит к тысячам смертей и случаев инвалидности.
Исследование ООН, опубликованное в этом году, также показывает: большинство мер, которые политики принимают для повышения рождаемости, либо не работает, либо дает обратный эффект.
"История показывает, что попытки регулировать рождаемость могут приводить и приводят к принуждению и нарушениям прав человека, а люди часто прилагают усилия к тому, чтобы восстановить свою репродуктивную автономию", – говорится в докладе.
Авторы исследования также отмечают: политика, которая воспринимается как ограничение репродуктивных прав, может снижать желание заводить детей. А то, что людям действительно нужно, – это чувство надежды: "Людям нужна надежда. Им нужна надежда на свое будущее и на будущее детей, которых они хотят иметь. Для этого политики должны прислушиваться к потребностям людей".