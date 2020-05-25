"Поднимают демографию". В больницах отказываются делать аборты

"О беременности я узнала в конце марта. Сначала хотела ее сохранить, потом поняли с мужем, что из-за пандемии не потянем сейчас второго ребенка. Оба остались без работы – финансовое положение в семье тяжелое. В государственной поликлинике направление на аборт мне дать отказались. Сказали, что прервать беременность во время пандемии можно только по медицинским показаниям", – говорит жительница Москвы Анна (имя изменено).

В женскую консультацию по месту прописки она обратилась 13 апреля. "Я объяснила ситуацию, сказала, что, пока срок маленький, хотелось бы беременность прервать", – рассказывает Анна. В ответ гинеколог предложила обратиться в частную клинику. По ее словам, сделать аборт во время пандемии по ОМС практически невозможно, так как все плановые операции отменены, а аборт к ним как раз и относится.

Прервать беременность можно только по медицинским показаниям, уточнила врач. "Она не отказывалась напрямую, но дала четко понять, что процесс затянется на несколько недель, как минимум, так как показаний для госпитализации у меня нет. У меня на тот момент была уже восьмая неделя беременности. Так долго ждать я не могла", – добавляет Анна.

Из-за эпидемии прервать беременность решили многие женщины

На следующий день она нашла частную клинику рядом с домом, позвонила туда и записалась на прием. Вместо медикаментозного аборта ей предложили сделать вакуум-аспирацию. Заплатила Анна за операцию 13 тысяч. За повторное УЗИ отдала еще 800 рублей.

– Такая сумма есть, конечно, далеко не у каждой женщины, которая решает прервать беременность, – замечает Анна. – Гинеколог в женской консультации сказала, что из-за эпидемии прервать беременность решили многие женщины. Большинство семей потеряли работу, и даже если они были готовы к появлению ребенка, то теперь вынуждены отложить эту идею до лучших времен.

Этот аборт стал вторым для Анны. Первый раз беременность она прерывала в 2014 году. "Тогда сыну был всего год, второго ребенка мы не планировали", – говорит москвичка.

Власти хотят, чтобы женщины рожали и во время эпидемии

Аборт ей сделали по ОМС, но для того, чтобы этого добиться, пришлось приложить немало усилий. "У меня был другой врач. Он меня не отговаривал от аборта, но сроки анализов мне сильно затягивали. Когда все необходимые анализы были готовы, оказалось, что они забыли дать направление на еще один, а без него получить направление невозможно. Я предложила сдать недостающий анализ частным образом – в поликлинике отказались. Пришлось ждать еще полторы недели", – рассказывает Анна.

Мы боимся, что вирус закончится, а ограничения останутся

Анна считает, что нынешняя ситуация – планомерное продолжение противоабортной политики в России: "Борьба с абортами ведется уже не первый год. Их то пытаются вывести из ОМС, то вводят предабортное консультирование. Сейчас в разгар пандемии решили ограничить права женщин таким образом. Хотят поднимать демографию, чтобы женщины и во время эпидемии рожали. Кто будет потом содержать этих женщин и детей, не очень понятно".

Активистка "СоцФем Альтернативы" Айтен Якубова не сомневается, что власти пытаются "под шумок пандемии" протолкнуть идею отмены абортов и добиться того, что им не удавалось сделать в течение последних нескольких лет. "Мы боимся, что вирус закончится, а ограничения останутся. Последствия тех ограничений, которые есть сейчас, и так растянутся на десятилетия: дети ведь будут расти в семьях, которые их не хотели", – говорит Якубова.

Ситуация выглядит еще более страшной в контексте увеличившихся случаев домашнего насилия, считает активистка.

"Женщинам и так приходится находиться в одной квартире с агрессором во время самоизоляции, если у них еще и не будет права сделать аборт, то увеличится количество подпольных операций по прерыванию беременности. Это в свою очередь приведет к травмам или даже смертям", – предполагает Якубова.

Активистки фемдвижения полтора месяца назад провели онлайн-митинг "Государство против женщин": организаторы хотели привлечь внимание к проблеме домашнего насилия в условиях самоизоляции, а также заявить о праве женщины на аборт. "Нет выводу абортов из ОМС!", "Не справляются больницы? Через 9 месяцев перестанут справляться детские дома!", "Московские больницы отказывают в абортах! Руки прочь от нашего права на аборт!" – такие лозунги были у участников акции.

О том, что московские больницы отказываются делать аборты, впервые сообщил кризисный центр "Насилию.нет" в конце апреля. Тогда сотрудница организации обзвонила справочные службы почти полусотни произвольно выбранных московских больниц. Сделать аборт по полису ОМС согласились только в трех: в ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова, ГКБ им. М. Е. Жадкевича и ГКБ им. братьев Бахрушиных. В остальных врачи отказывались проводить операцию женщинам, ссылаясь на то, что угрозы для жизни беременность не представляет. В нескольких больницах "Насилию.нет" ответили, что могут сделать аборт, если женщину привезут на скорой.

Отказывая в операции, в больницах ссылались на указ мэра Москвы Сергея Собянина, в котором вводились ограничения на проведение плановых операций. В частности, за медицинской помощью москвичам предлагали обращаться только "в случае прямой угрозы жизни и здоровью". Позже вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что для ряда плановых операций, которые невозможно отложить, будет предусмотрен "отдельный порядок". Какие именно операции будут включены в группу плановых, которые невозможно перенести, при этом не уточнялось.

В начале мая РПЦ предложила ввести мораторий на аборты во время пандемии. Ответственный секретарь патриаршей комиссии по делам семьи священник Федор Лукьянов отметил, что операция может "способствовать распространению инфекции COVID-19 как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала". Он подчеркнул, что прерывание беременности является плановой операцией, а также наносит вред здоровью женщины.

В пользу отмены абортов РПЦ выступала и раньше. Об этом не раз публично заявлял патриарх Московский и всея Руси Кирилл. РПЦ в целом поддерживает предложение депутата Государственной думы Елены Мизулиной о запрете финансировать аборты из системы ОМС. Такой законопроект был внесен в российский парламент ещё в 2015 году. По нему прерывание беременности предлагали запретить в частных клиниках, а также вывести из ОМС. Сделать аборт женщина могла только в том случае, если у нее имелись медицинские противопоказания против рождения ребенка. Законопроект так и не был принят, но его поддержали чиновники на местах. В итоге в некоторых регионах ввели временный мораторий на аборты, а позже обязали женщин проходить консультации с психологом перед операцией.

Я не ожидала, что давить на жалость будут и в частной клинике

Эта практика активно применяется до сих пор во многих регионах. В женской консультации при Архангельской городской клинической поликлинике №1 направление на аборт даже во время пандемии выдают только после того, как женщина обратится к психологу. При этом, по словам акушера-гинеколога Светланы, операции по прерыванию беременности продолжают делать в обычном режиме.

Беременные женщины не раз жаловались на то, что психологи оказывают психологическое давление и отговаривают от аборта. "Я добивалась направления несколько недель, хотя результаты анализов пришли быстро. Отговорить меня пыталась заведующая больницы. Меня уже колотит и подступают слезы, голова от нервов болит, ещё психолог со своими пугалками о проблемах со здоровьем и психических расстройствах после аборта. Я просто хочу, чтобы все это закончилось", – говорит Мария.

Отговаривают от абортов, впрочем, не только психологи. Петербурженка Елена (имя изменено) делала аборт в 2018 году. "В государственную поликлинику я не стала обращаться, потому что моей тете сказали, что по ОМС мне никто ничего делать не будет. Придется все равно заплатить пять тысяч. К тому же я боялась, что меня начнут отговаривать", – рассказывает Елена.

Желающих сделать аборт становится все меньше

В итоге она обратилась в частную клинику. "Я не ожидала, что давить на жалость будут и там. Я заплатила за прием, а мне говорят про "сердечко уже бьется" и "как же вы будете дальше жить". Мне это очень не понравилось", – вспоминает она.

После посещения психолога женщины действительно чаще всего соглашаются оставить ребенка даже в разгар эпидемии, подтверждает Оксана, акушер-гинеколог из Глазова. "Абортов стало намного меньше в последние годы. В период пандемии общая картина не изменилась", – уточняет врач.

Об этом же говорит Юлия Орлова, акушер-гинеколог из Санкт-Петербурга. Она работает в женской консультации №13. "Желающих сделать аборт становится все меньше. Сейчас, наоборот, многие встают на учет по беременности", – рассказывает Орлова.

По ее словам, единственное, что изменилось в процедуре, – это необходимость сдать тест на коронавирус. Затем женщине нужно сдать все необходимые анализы, пройти консультацию с психологом, и, если срок беременности позволяет, ей выдают направление на операцию.

Согласно закону, получить направление на аборт по ОМС по желанию женщины можно на сроке до 12 недель. На более поздних сроках такая операция возможна только по медицинским показаниям или в случае изнасилования. Процедура не изменилась, утверждает Елена, акушер-гинеколог из московской ГКБ имени В. В. Вересаева. По ее словам, если женщина обратилась на раннем сроке беременности и сдала все необходимые анализы, ее направят на операцию в не перепрофилированную под коронавирус больницу.

Если все-таки этого не происходит, юрист кризисного центра для женщин "ИНГО" Диана Рамазанова предлагает женщинам позвонить в свою страховую компанию и узнать, в каких медицинских учреждениях аборты по ОМС сейчас проводят. После этого следует позвонить в указанную больницу, чтобы уточнить все детали. "Лучше не приходить сразу, потому что, если больница закрыта на карантин или перепрофилирована, операцию там все равно не проведут", – уточняет Рамазанова.

А на приеме в женской консультации все спорные ситуации лучше фиксировать письменно, советует Рамазанова: "Нужно взять с собой несколько чистых листов. Если вам отказываются выдавать направление – объясните, что это ваше законное право, а затем предложите написать письменное разъяснение, – поясняет она. – В больнице должны предоставить письменный ответ, на основе чего он отказывает вам. Обычно на этом этапе вопрос удается решить".

Проконсультировать женщин, которым отказали в аборте, могут юристы "ИНГО" или "Насилию.нет".