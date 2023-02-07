Читинца оштрафовали за интервью "Дождю" и "Би-би-си"

Суд в Чите назначил два штрафа по 35 тысяч рублей Ивану Лосеву из-за интервью "Дождю" и "Би-би-си", в которых он рассказал о штрафе за пересказ сна с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читинца оштрафовали по статье о диcкредитации российской армии, сообщает "Медиазона".
12 декабря 2022 года Лосев дал интервью главному редактору телеканала "Дождь" Тихону Дзядко о штрафе в 30 тысяч рублей за пересказ сна с Зеленским в своем инстаграме. Позднее он опубликовал в инстаграме фрагмент видеорепортажа "Би-би-си" из Читы, где британские журналисты поговорили с ним об административном преследовании.
Лосев рассказал Сибирь.Реалии, что протоколы за интервью на него составили после доносов: "На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая, вроде, из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от "Би-би-си" в моей ленте. Оба [доноса] будут административками".
- После начала в России мобилизации Лосев написал в своем инстаграме о сне с Владимиром Зеленским: "Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать, и в этот момент Зеленский проходит мимо меня и говорит: "О, я твои сторисы в инсте видел, Слава Украине!". Я ему отвечаю: "Героям Слава!" Зеленский радостно стучит мне по плечу и говорит: "Так, его отпустите, всех остальных расстрелять". И вот мы с ним стоим, смотрим на все это, и я ему говорю: "А можно с вами селфи для инсты сделать?" Зеленский говорит: "Можно". За эту публикацию Лосева оштрафовали по статье о дискредитации армии России.
- 23 января 2023 года суд в Чите оштрафовал мать Лосева Нелли за лайк к картинке в "Одноклассниках", в которой говорилось о гибели мобилизованных россиян в Украине за "просто так".
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