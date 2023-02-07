Читинца оштрафовали за интервью "Дождю" и "Би-би-си"

Суд в Чите назначил два штрафа по 35 тысяч рублей Ивану Лосеву из-за интервью "Дождю" и "Би-би-си", в которых он рассказал о штрафе за пересказ сна с президентом Украины Владимиром Зеленским. Читинца оштрафовали по статье о диcкредитации российской армии, сообщает "Медиазона".

12 декабря 2022 года Лосев дал интервью главному редактору телеканала "Дождь" Тихону Дзядко о штрафе в 30 тысяч рублей за пересказ сна с Зеленским в своем инстаграме. Позднее он опубликовал в инстаграме фрагмент видеорепортажа "Би-би-си" из Читы, где британские журналисты поговорили с ним об административном преследовании.

Лосев рассказал Сибирь.Реалии, что протоколы за интервью на него составили после доносов: "На меня написали два доноса две разные женщины: одна из Приморья, другая, вроде, из Читы. Одной не понравился мой эфир на "Дожде". Другой не понравилось видео от "Би-би-си" в моей ленте. Оба [доноса] будут административками".