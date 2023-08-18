Член СПЧ просит перевести избитого сыном Кадырова в другое СИЗО

Член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачева попросила перевести арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля из следственного изолятора Грозного в учреждение Федеральной службы исполнения наказаний в другом регионе страны. Свою просьбу она обосновала сообщениями о том, что Журавеля в СИЗО избил сын главы Чечни. Факт избиения подтвердили – и одобрили – представители руководства республики.

"Высказывания общественных и политических деятелей Чечни подтверждают факт избиения Никиты Журавеля... Прошу провести проверку, на каком основании в период содержания под стражей к нему получили доступ лица, не имеющие отношения к следствию и не пользующиеся по закону правом общения с подследственными", – написала Меркачева в своем обращении. "Прошу в целях безопасности срочно перевести Никиту Журавеля в учреждение ФСИН другого региона", – добавила она.

В свою очередь политик и журналист Марина Литвинович призвала россиян тоже отправлять запросы по поводу избиения Журавеля директору ФСИН через приемную ведомства либо через Госуслуги, сообщает Кавказ.Реалии.

Ранее Депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов похвалили 15-летнего сына Рамзана Кадырова Адама за предполагаемое избиение Никиты Журавеля.

"Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича", – написал Делимханов в своем телеграм-канале. Председатель чеченского парламента Даудов заявил, что сын Кадырова "поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец" и что он "готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило".

Вечером в пятницу с одобрением действий Адама Кадырова выступил также Ахмед Дудаев, министр Чечни по национальной политике. "Мы понимаем, мы живем в правовой стране, есть законы, Конституция. Но в данном случае есть и религиозные чувства, обычаи", – сказал в частности Дудаев, назвав Журавеля "сатанистом" и отметив, что сын Кадырова "смог до него дотянуться" - раз уж невозможно "дотянуться до сатанистов в Швеции, Дании, Германии, Америке, которые ежедневно сжигают Коран".