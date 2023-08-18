Соратники Кадырова поддержали избиение поджигателя Корана

Депутат Госдумы России от Чечни Адам Делимханов и председатель парламента республики Магомед Даудов похвалили 15-летнего сына Рамзана Кадырова за предполагаемое избиение в следственном изоляторе Грозного арестованного по делу о сожжении Корана Никиты Журавеля.

"Депутаты Государственной думы, сенаторы Российской Федерации от Чеченской Республики и я лично поддерживаем Адама Рамзановича", – написал Делимханов в своем телеграм-канале.

Председатель чеченского парламента Даудов заявил, что сын Кадырова "поступил как истинный мусульманин, патриот своей страны и настоящий чеченец", и что он "готов ответить за свои действия, чего бы это ему ни стоило".

Официально другие представители от Чечни в нижней и верхней палатах российского парламента избиение Журавеля не комментировали.

Ранее уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев обещал разобраться в ситуации с предполагаемым избиением Журавеля и говорил, что "никто не может быть подвержен истязаниям и избиениям" в республике.

19-летний Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма, он сжег Коран весной в Волгограде. После ареста его по инициативе главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина доставили в Грозный.

О предполагаемом избиении Журавеля стало известно 16 августа – государственные СМИ Чечни опубликовали соответствующую жалобу от имени арестованного. Разобраться в ситуации потребовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. Информации о состоянии Журавеля из независимых источников нет.

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