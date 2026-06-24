Члена "Яблока" оштрафовали за символику штаба Навального в Пскове

В Пскове суд назначил штрафа активисту партии "Яблоко" Ивану Прищепе штраф по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщает пресс-служба суда. В случае вступления решения суда в силу Прищепа потеряет возможность участвовать в выборах в течение года. Осенью должны пройти выборы в Госдуму.



Поводом для штрафа, размер которого не сообщается, стал видеоролик "ВКонтакте", где видна надпись "Навальный 20!8", использовавшаяся Штабами Алексея Навального. В марте 2026 года ролик нашли сотрудники департамента по борьбе с экстремизмом .



Иван Прищепа, как пишет Север.Реалии, долгое время работал в государственном комитете Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, позже перешел на работу в региональный Фонд капремонта. Также он принимал участие в выборах в городскую думу Пскова.

В 2025 и 2026 году российские власти оштрафовали более десяти членов "Яблока" по делам о демонстрации нацистской или экстремистской символики. Как правило, суды штрафуют из за фотографий Алексея Навального, которые не входят в перечень экстремистской символики, однако их всё равно признают таковой, ссылаясь на то, что ФБК и Штабы Навального были признаны в 2021 году экстремистскими организациями. Многолетний лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг сейчас находится в СИЗО, его обвиняют в распространении так называемых фейков об армии.



"Яблоко" остаётся единственной допущенной к выборам партией, выступающей против войны в Украине. Из-за штрафам активистов партии могут не допустить до выборов.