Льва Шлосберга оставили в СИЗО ещё на полгода

Псковский городской суд 27 мая продлил срок содержания под стражей зампредседателя партии "Яблоко" Льва Шлосберга, которого обвиняют в распространении так называемых фейков об армии. Согласно решению суда, Шлосберг останется в СИЗО до 21 ноября. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Политик просил перевести его из СИЗО под домашний арест, ссылаясь в том числе на слова председателя Верховного суда Игоря Краснова о том, что суды должны шире применять эту меру пресечения, а не содержание под стражей. Защита просила о том же, отмечая, что, находясь в СИЗО, Шлосберг не может ухаживать за своим 97-летним отцом.

Как отмечает телеграм-канал "Правозащита", в суде за Шлосберга поручился ряд известных лиц, в том числе актёры Павел Деревянко и Вениамин Смехов, директор благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета Олескина, член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачёва. Они просили избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

Лев Шлосберг выступает против войны в Украине. Он категорически отказался уезжать из России. Ранее против него были возбуждены два уголовных дела по статьям о нарушении порядка деятельности "иноагента" (по этому делу его приговорили к 420 часам обязательных работ) и о так называемой повторной дискредитации армии. Некоторое время он провёл под домашним арестом. В СИЗО его отправили в декабре прошлого года после возбуждения дела о так называемых фейках.

Дело связано с репостом в телеграм-канале политика. Согласно материалам суда, 25 февраля 2022 года, на второй день вторжения в Украину, Шлосберг опубликовал пост с обложкой британской газеты Daily Mirror, на которой были изображены окровавленная женщина - жительница Украины - и Владимир Путин. Речь шла о репосте из телеграм-канала "Эха Москвы". По словам Шлосберга, следствие не доказало, что публикацию сделал именно он. Его защита также указывает, что пост был сделан ещё до появления в Уголовном кодексе статьи о фейках про российскую армию.



