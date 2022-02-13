ЛДПР разослала своим членам сообщение с призывом не верить в информацию о смерти Владимира Жириновского. 75-летний политик госпитализирован в Центральную клиническую больницу с коронавирусной инфекцией COVID-19 со 2 февраля. Несколько изданий сообщали, что он находится в тяжёлом состоянии. В партии это отрицают.

О рассылке членам партии рассказал агентству РИА "Новости" первый замруководителя центрального аппарата ЛДПР Сергей Каргинов. По его словам, в ночь на 13 февраля злоумышленники распространяли сообщение о смерти Жириновского. По словам Каргинова, партия попросила МВД проверить, не нарушен ли этим закон.

Ранее несколько изданий сообщали, что Жириновский находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Партия это отрицает.

9 февраля, через неделю после госпитализации, партия отрицала, что политик находится в больнице. 11 февраля первый заместитель ЛДПР Василий Власов обратился к предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу (Гундяеву) с просьбой молиться за здоровье Жириновского.

Жириновский возглавляет ЛДПР с декабря 1989 года, тогда партия ещё называлась Либерально-демократической партией Советского Союза. Он больше всех остальных кандидатов, шесть раз, участвовал в выборах президента России, пропустив только кампанию 2004 года и избирался во все восемь созывов Государственной думы.

В 2019 году издание "Проект", чьё юридическое лицо позднее было признано российскими властями нежелательной организацией, рассказывало, что традиционно треть кандидатов от ЛДПР платят за своё выдвижение от партии. Его семья владеет недвижимостью на сумму около 10 миллиардов рублей, писало издание. В расследовании утверждалось, что карьера политика могла быть связана со спецслужбами, однако доказательств этому в тексте приведено не было.