Духовный отец Путина

Российская политическая среда шокирована болезнью Владимира Жириновский. Его госпитализировали с "омикроно"», одни пишут, что лидер ЛДПР чувствует себя нормально и работает с документами, а telegram-канал Mash, утверждает у Жириновского прогрессирует дыхательная недостаточность.

Является ли Жириновский создателем современной государственной идеологии авторитарного режима Владимира Путина? Кто может заменить лидера ЛДПР на поле поддержки власти? Почему Россия перешла от шутовских угроз Жириновского к реальной агрессивной и экспансионистской политике в Европе?

Обсуждают политологи Александр Кынев, Андрей Окара, Константин Калачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 11 февраля в 19:05