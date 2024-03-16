Члены G-7 предостерегли Иран от поставок баллистических ракет России

Страны "Группы семи" в пятницу, 15 марта, предупредили Иран, что поставки его баллистических ракет России вызовут "значительные" ответные меры со стороны Запада.

"Если Иран начнёт поставлять баллистические ракеты и соответствующие технологии России, наш ответ будет быстрым и скоординированным, включающим новые значительные антииранские меры", – говорится в совместном заявлении США, Великобритании, Франции, Канады, Италии, Германии и Японии. Сообщается, что одной из мер может стать запрет на полёты флагманской иранской авиакомпании Iran Air в Европу.

Это предупреждение сделано на фоне сообщений о передаче Тегераном Москве 400 баллистических ракет ближнего радиуса действия. По словам американских официальных лиц, у них нет пока конкретных данных, подтверждающих поставку иранских ракет России, но они считают, что Тегеран намерен это сделать. На прошлой неделе представительство Ирана в ООН заявило, что легальных препятствий для экспорта вооружений в Россию нет, но Тегеран воздерживается от такого шага в силу "моральных" соображений и нежелания "разжигать войну".

Иран первоначально отрицал поставки России боевых беспилотников. Лишь после появления доказательств их применения Россией в ходе вторжения в Украину он заявил о передаче "небольшого количества" дронов ещё до начала открытого вторжения России в Украину.