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Reuters: Иран с января поставил России сотни баллистических ракет

Командующий ВВС Ирана Амир Хаджизаде, президент Ирана Эбрахим Раиси и министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани на фоне ракет, август 2023
Командующий ВВС Ирана Амир Хаджизаде, президент Ирана Эбрахим Раиси и министр обороны Мохаммад-Реза Аштиани на фоне ракет, август 2023

Иран с начала года поставил России около 400 баллистических ракет. Об этом агентству Reuters сообщили шесть источников в иранских военных кругах. По их словам, запланированы и дальнейшие поставки.

Речь может идти о ракетах класса «земля-земля» класса Fateh-110. Они способны поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

Поставки ракет в Россию, заявили источники, стартовали в начале января — вскоре после встреч представителей российских и иранских военных ведомств и служб безопасности, которые прошли в Москве и Тегеране в конце прошлого года. Некоторые ракеты везут из Ирана в Россию кораблями по Каспийскому морю, другие доставляют самолётами.

Один из источников Reuters, высокопоставленный иранский чиновник, заявил агентству: «Поставки продолжатся. Нет причины это скрывать. Мы имеем право поставлять оружие любой стране, какой захотим».

На официальные запросы Reuters в военных ведомствах Ирана и России не ответили.

  • Иран и Россия после начала войны в Украине расширили своё сотрудничество, в том числе в военной сфере. В середине января Минобороны России заявило о готовности подписать "большой межгосударственный договор" с Тегераном в области военно-технического сотрудничества и вопросов региональной безопасности.
  • В декабре прошлого года главы МИД России и Ирана на встрече в Москве подписали декларацию о средствах противодействия и компенсирования негативных последствий санкций.
  • И Иран, и Россия находятся под множеством международных санкций. Иран - уже более 40 лет, со времён Исламской революции 1979 года. Россия — после аннексии Крыма в 2014 году, санкции против России были резко ужесточены после начала полномасштабного военного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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