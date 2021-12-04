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Члены избиркомов Тувы признались в фальсификации на выборах в Госдуму

В Туве члены участковых и территориальных избирательных комиссий на сентябрьских выборах в Госдуму признались, что их вынудили сфальсифицировать результаты. Открытое письмо членов избиркомов опубликовал "Риск-информ", на него обратила внимание редакция Сибирь.Реалии.

Авторы письма пишут, что сначала надеялись на честные выборы, но позже "до них довели определенные цифры", которые должны были выйти по итогам подсчёта голосов. В случае отказа членам избиркома угрожали увольнением, и под страхом потерять работу они, как утверждается, пошли на фальсификации.

Письмо члены избиркомов написали потому, что оказались недовольны своей зарплатой в 20–40 тысяч рублей. Она оказалась ниже ожидаемой и, по мнению авторов обращения, несоразмерной с оплатой труда руководства Избиркома Тувы.

"Проделав большой объем работы на свой страх и риск, выполнив все законные и незаконные поручения от больших начальников, мы получили оплату, на наш взгляд, недостойную", говорится в письме. Авторы попросили правоохранительные органы региона провести проверку.

  • Выборы в Госдуму состоялись в середине сентября. Несмотря на падение предвыборных рейтингов, победу на них, согласно официальным данным, одержала партия "Единая Россия". Оппозиция и ряд наблюдателей сообщала о многочисленных случаях фальсификаций и неравных условиях для кандидатов. Центризбирком признал выборы состоявшимися, суды все жалобы отклоняют.

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