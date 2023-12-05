Члены Палаты представителей США поддержали Алсу Курмашеву

"Основываясь на известных фактах, мы считаем, что официальное определение оправдано и важно для полномасштабного участия правительства США и выделения всех соответствующих ресурсов для поддержки Курмашевой и ее семьи по мере оказания усилий для ее скорейшего возвращения к близким", – отмечается в письме законодателей, которое, которое цитирует в своей публикации Русская служба "Голоса Америки".

Члены Палаты представителей попросили Госдепартамент предоставить дополнительную информацию о деле Курмашевой и информацию об усилиях Госдепартамента по получению консульского доступа к задержанной гражданке США.

Российские власти до сих пор отклоняли запросы на этот счет.

1 декабря российский суд продлил срок ареста Курмашевой до февраля 2024 года. В случае признания виновной, ей грозит до пяти лет тюрьмы.

Муж Курмашевой Павел Буторин заявил, что признание его супруги "неправомерно задержанной" может дать семье доступ к дополнительным ресурсам, чтобы помочь ее освобождению.

Алсу Курмашева была задержана в Татарстане 18 октября, когда находилась в России по семейным обстоятельствам. Российские власти обвинили ее в том, что она не зарегистрировалась в качестве "иностранного агента".

Буторин возглавляет "Настоящее время" – русскоязычный телеканал и цифровую сеть, возглавляемую РСЕ/РС в партнерстве с "Голосом Америки".