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Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до 30 января 2024 года

Эван Гершкович
Эван Гершкович

Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца, до 30 января 2024 года, арест журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В совокупности Гершкович проведет в СИЗО "Лефортово" 10 месяцев.

  • Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге, на следующий день суд в Москве отправил под арест. ФСБ утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса.
  • Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal заявила, что журналист выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несёт в Украине ЧВК "Вагнер".
  • Госдепартамент США признал Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону вести переговоры об обмене американского гражданина. Факт таких переговоров подтвердил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, но уточнил, что "пока нет чёткого пути решения вопроса".
  • В случае признания Гершковича виновным российским судом ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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