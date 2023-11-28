Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до 30 января 2024 года

Лефортовский районный суд Москвы продлил на два месяца, до 30 января 2024 года, арест журналисту американского издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, который находится в СИЗО по обвинению в шпионаже. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

В совокупности Гершкович проведет в СИЗО "Лефортово" 10 месяцев.