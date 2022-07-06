Члены РАН требуют наказать виновных в смерти физика Колкера

Члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера. Заявление ученых опубликовано на сайте клуба. Колкера обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае и арестовали в больничной палате с последней стадией рака.

"Клуб 1 июля" выражает решительный протест против действий следственных органов в отношении доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера, говорится в заявлении.

Авторы документа подчеркивают, что прочитанные в Китае лекции Колкера прошли экспертизу, которая не обнаружила в них сведений, составляющих государственную тайну. То, что Колкера поместили в СИЗО с четвертой стадией рака, ученые назвали грубым нарушением "элементарных принципов гуманизма".

Ученые считают, "что порядок расследования дел о государственной измене создаёт неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям. Как выясняется, несмотря на экспертные заключения, подтверждающие отсутствие сведений ограниченного доступа в материалах, публикуемых в научных журналах и представляемых на конференциях и семинарах, а также в лекциях для студентов, решения экспертных комиссий могут быть в дальнейшем проигнорированы, а исследователи обвинены в разглашении государственной тайны и даже государственной измене. Мы требуем привлечь к ответственности виновных в смерти нашего коллеги".