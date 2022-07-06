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Члены РАН требуют наказать виновных в смерти физика Колкера

Дмитрий Колкер (архивное фото)

Члены неформального академического сообщества "Клуб 1 июля", в который входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук (РАН) потребовали привлечь к ответственности виновных в смерти новосибирского ученого Дмитрия Колкера. Заявление ученых опубликовано на сайте клуба. Колкера обвинили в госизмене за чтение лекций в Китае и арестовали в больничной палате с последней стадией рака.

"Клуб 1 июля" выражает решительный протест против действий следственных органов в отношении доктора физико-математических наук Дмитрия Колкера, говорится в заявлении.

Авторы документа подчеркивают, что прочитанные в Китае лекции Колкера прошли экспертизу, которая не обнаружила в них сведений, составляющих государственную тайну. То, что Колкера поместили в СИЗО с четвертой стадией рака, ученые назвали грубым нарушением "элементарных принципов гуманизма".

Ученые считают, "что порядок расследования дел о государственной измене создаёт неприемлемо высокие риски для проведения научных работ российскими учеными, в первую очередь по наиболее важным для России научным направлениям. Как выясняется, несмотря на экспертные заключения, подтверждающие отсутствие сведений ограниченного доступа в материалах, публикуемых в научных журналах и представляемых на конференциях и семинарах, а также в лекциях для студентов, решения экспертных комиссий могут быть в дальнейшем проигнорированы, а исследователи обвинены в разглашении государственной тайны и даже государственной измене. Мы требуем привлечь к ответственности виновных в смерти нашего коллеги".

  • Новосибирский ученый Дмитрий Колкер был арестован 30 июня. Его забрали из частной клиники, где он находился в тяжелом состоянии с терминальной стадией рака поджелудочной железы. С адвокатом и родственниками ему встретиться не дали. Колкера перевезли в Москву и поместили в СИЗО "Лефортово". Суд в Новосибирске арестовал его на два месяца
  • 2 июля ночью он умер в московской больнице, куда его отвезли из изолятора. К врачам его доставили за пару часов до смерти. Родственникам сообщили о его смерти официальной телеграммой.
  • В тот же день в новосибирском Академгородке появился стихийный мемориал в честь учёного. На табличке был процитирован пост его сына Максима Колкера: "ФСБ убило моего отца, зная в каком он состоянии, вытащили его из больницы. >Вам хватило двух дней, чтобы убить человека…. И теперь я и моя семья без отца". К вечеру табличку с фотографиями убрали с памятника, а рядом поставили наряд полиции.
  • За последние пять лет в Сибирском отделении Российской академии наук уголовное преследование инициировали в отношении 12 сотрудников. По данным "Новой газеты", в России за последние 20 лет преследованию и арестам подверглись свыше 30 ученых: их обвиняли в "шпионаже и измене Родине". При этом с 1999 года по указанным статьям не было вынесено ни одного оправдательного приговора.

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