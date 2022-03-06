Члены СПЧ: "Военные действия на территории Украины следует остановить"

Комиссия по политическим правам Совета по правам человека при президенте России приняла заявление о российском вторжении в Украину. В нём не содержится прямого осуждения вторжения, однако есть призыв немедленно прекратить боевые действия.

Текст заявления публикует бывший член СПЧ политолог Екатерина Шульман. "Как и можно было ожидать, ситуация, когда российская армия ведёт военные действия в соседней стране, влечет тяжёлые последствия, в том числе для реализации прав человека" - говорится в заявлении. Там также подчёркивается, что "уже погибли по меньшей мере сотни российских и украинских граждан" и "всеми последними событиями поставлена под угрозу реализация многих социальных и личных прав гражданина и человека". Примером называются в том числе и блокировки многих интернет-ресурсов.

"Последняя неделя показала, что цена использования армии для решения имеющихся проблем слишком велика. Военные действия на территории Украины следует остановить как можно скорее и перейти к решению всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров" - пишут члены СПЧ. Они также заявляют, что "свобода слова и другие основные свободы не должны подвергаться дополнительным ограничениям", а уже принятые ограничительные меры, такие как закон об уголовном наказании за "фейки" об армии, должны быть пересмотрены.

Под письмом подписались 13 членов СПЧ, в том числе Александр Асмолов, Игорь Каляпин, Николай Сванидзе, Александр Сокуров и другие.