Что будет после Путина. Каким будет следующий президент России

Политический режим, который сейчас установился в России, – персоналистская диктатура с элементами электоральной автократии, считают политологи. Что может прийти ему на смену. Как будет устроена власть в России. Что должно произойти, чтобы диктатура стала демократией и нужна ли для этого революция.
Гость подкаста: Дмитрий Козьмин, политолог, автор телеграм-канала Political sins
Ссылки на исследования, которые упоминаются в подкасте:
– про недоверие дистанционному голосованию
– про профсоюзы как фактор демократизации
Первый эпизод подкаста об автократиях