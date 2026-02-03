Ссылки для упрощенного доступа

Что будет после Путина. Каким будет следующий президент России

Политический режим, который сейчас установился в России, – персоналистская диктатура с элементами электоральной автократии, считают политологи. Что может прийти ему на смену. Как будет устроена власть в России. Что должно произойти, чтобы диктатура стала демократией и нужна ли для этого революция.

Гость подкаста: Дмитрий Козьмин, политолог, автор телеграм-канала Political sins

Ссылки на исследования, которые упоминаются в подкасте:

про недоверие дистанционному голосованию

про профсоюзы как фактор демократизации

Первый эпизод подкаста об автократиях


