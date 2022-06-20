Что движет Путиным? Андрей Остальский - о мираже в пустыне

Есть ли связь между войной в Украине и тем, что случилось четыре года назад в городе Солсбери? Есть, и прямая. Если бы у Владимира Путина не сложилось тогда ощущения, что всё, что угодно - даже применение оружия массового поражения в отношениях с Западом, - сойдёт ему с рук, то, возможно, он не решился бы на развязывание полномасштабной военной агресии. Но есть ещё один важный для понимания причинно-следственных связей вопрос: чего ради, собственно, приказал Путин применить "новичок" в чужой стране, среди бела дня отравить бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля? В чеё был смысл этой дорогостоящий и, как ни крути, очень рискованной затеи?

Большинство экспертов сошлось на мнении, что президент России стремился преподать урок новым потенциальным перебежчикам и предателям: "Вот что вас ждет! Я за ценой не постою, пойду на любые затраты и риски, чтобы вас наказать". Но трудно удержаться и ещё от одного предположения: у теракта была и другая, и, может быть, главная цель: запугать британцев так, чтобы страна содрогнулась в ужасе, зареклась когда-либо даже пытаться мешать Путину осуществлять свои замыслы. Только представьте себе: этот человек способен использовать страшный ядом, убив и покалечив десятки или даже тысячи местных жителей, рассчитывая при этом остаться безнаказанным. Ведь причастность Пуцтина к диверсии нелегко будет доказать (он-то будет всё отрицать), и для НАТО это не создаст casus belli, повод для войны.

Теперь посмотрите на практический результат. Не знаю насчёт перебежчиков, но даже Иосифу Сталину, поставившему расправы с "предателями" за рубежом на поток, не удалось искоренить это явление. А вот что касается британской реакции, то она оказалась противоположной желаемой Кремлём. Всеобщее возмущение обернулось не испугом, а гневом и яростью. И когда сегодня задаются вопросом, почему именно Великобритания столь активно поддерживает Украину, то надо прежде всего вспомнить о том, что случилось четыре годаназад в Солсбери. Это во многом объясняет, почему сегодня активные действия премьер-министра Джонсона поддерживают и правые, и левые, и центристы, и элита, и средний класс, и пролетариат. Такого общенационального единства не было со времен войны с гитлеризмом, и Великобритания выделяется этим среди других западных стран. И это несмотря на то, что во внутренней политике правительство стремительно теряет позиции, а в обществе усиливается болезненный раскол. Но в том, что касается Украины, разлады отступили на второй план.

Карьеру в России могут сделать только те, кто докладывает наверх то, что там хотят слышать

Значит, Путин грубо просчитался? Да, но дело в том, что ошибка была неизбежной, не просчитаться он попросту не мог: такова природа выстроенной им диктатуры, его "вертикали власти". Давайте оценим действия Путина, исходя из экономической теории рациональных ожиданий, за разработку которой в 1995 году американец Роберт Лукас получил Нобелевскую премию. Эта теория обычно применяется к рыночным взаимодействиям, но может пригодиться и для описания эффективности усилий в других сферах, в том числе в политике или в военной области. Теория Лукаса предполагает, что большинство инвесторов, как правило, принимают рациональные решения, основанные на анализе имеющейся информации, и не совершают систематических ошибок. Однако эта логика, как оказалось, далеко не всегда работает на практике, прежде всего в силу ограничений человеческой природы и из-за проблемы доступа к необходимой, иногда идущей вразрез с закономерными ожиданиями информации. Промахи путинской системы как раз могут служить наглядной иллюстрацией этой проблемы. В выстроенной "вертикали власти" нет и не может быть надёжной обратной связи: карьеру в России могут сделать только те, кто докладывает наверх то, что там хотят слышать. На каждом этапе информация искажается всё больше и больше.

В последнее время по соцсетям гуляет приписываемое одному из главных теоретиков русского антизападничества Александру Дугину объяснение истинных причин войны с Украиной. Оказывается, "великая Россия ведет смертельную схватку с Западом", и, если проиграет, то восторжествует западная идеология, "основанная на содомии". "Проигрыш в специальной военной операции будет означать, что солдаты НАТО, большинство которых мулаты, будут ходить из дома в дом по всей России, жестоко анально насилуя всех и каждого, по приказу своих хозяев". Не знаю, на самом ли деле это дугинский текст, но в любом случае звучит, как пародия на россказни российской государственной пропаганды. В том-то и дело, что и в такую чушь, вероятнее всего, поверила бы значительная часть психологически обработанного населения, привыкшего принимать на веру всё, что звучит с телеэкранов. В конце концов версия о зараженных особым вирусом украинских птицах почти также абсурдна - а ничего, работает!

Что особенно важно: степень абсурдности не имеет особого значения. Нет принципиальной разницы между страшилками о мулатах-насильниках, опасных гусях или же о мнимой угрозе, которую почему-то несёт России НАТО. Кажется, последнее звучит несколько правдоподобнее, но это только для тех, в головы которых враждебность североатлантического альянса с детства вбита в качестве не требующей доказательств аксиомы. При умножении на любую отрицательную величину вы не получите в ответе величины положительной. В итоге это всегда дезинформация, и решения, принимаемые на основе таких "исходных данных", никогда не будут рациональными и ведут к негативным результатам.

Вспоминаю по аналогии историю об идиотском, на 100 процентов иррациональном решении советских правителей начать обречённую на поражение войну в Афганистане, сильно способствовавшую крушению СССР. Что меня тогда поразило: принявшие губительное решение председатель КГБ Юрий Андропов и министр обороны Дмитрий Устинов, как и Путин в 2022 году, держали свои военные планы в строжайшем секрете до самого последнего момента. Решили принципиально не советоваться со специалистами-востоковедами. Мне пришло тогда в голову: наверно, вожди догадывались, что экспертное мнение будет единодушным - это полностью иррациональная авантюра. А потому в Кремлерешили руководствоваться исключительно догмами вульгарного марксизма, впитанными из сталинских учебников, да шапкозакидательскими настроениями нескольких не слишком хорошо образованных генералов.

Вот и Путин, по всему судя, слепо верит в то, что Запад – смертный враг. При отсутствии адекватной обратной связи российский лидер неизбежно совершает и тактические, и стратегические ошибки. Но в путинском случае дело осложняется тем, что за его решениями – не только отсутствие доступа к надёжной информации и нежелание ее получать, но и личные комплексы, обиды и мстительность, ведь многие знающие российского лидера лично отмечали в нём это качество. Даже не столь уж образованный и не слишком умный Леонид Брежнев пытался поначалу возражать советским "ястребам", говорил о ненужности войны. С Путиным спорить никто не осмелится.

Иррациональность принимаемых решений – непременное свойство всех диктаторов. Известно, что Сталин из-за неготовности воспринимать горькую, но объективную информацию не только прозевал начало войны, но и довел СССР до голода, сделал массу грубых ошибок в управлении экономикой, уничтожил почти весь класс управленцев, обрекая страну на затяжные бедность и отсталость. А Гитлер? Войну на два фронта Германия никогда не смогла бы выиграть, она была заведомо обречена на поражение хотя бы потому, что не имела достаточных ресурсов. Но нет, отравленные пропагандой немцы предпочитали верить в иррациональный "гений фюрера". Вот и с Путиным похожая история: он уже не скрывает, что главный мотив его войны – территориальная экспансия, мечта о воссоздании империи. Мечты против трезвого расчета – какая уж тут рациональность? Не говоря уж о полной аморальности и преступности войны, развязанной ради удовлетворения тщеславия всевластного правителя. Как бы ни развивались события дальше, путинская Россия на десятилетия обречена на положение изгоя на международной арене, на быстрое экономическое загнивание. Путин пожертвовал страной во имя своей геополитической фантазии, ради этого он выстраивал обречённую на отсталость систему, шёл на любые издержки. И всё это ради миража в пустыне!

Если Путин и рационален, то только по категориям замкнутого, отрезанного от реальности мира. А значит, и рассчитывать на предсказуемость его действий невозможно. Это, конечно, затрудняет и без того крайне сложную задачу западных лидеров: предпринимая те или иные шаги, им приходится просчитывать не только варианты логичной реакции Кремля, но и варианты совершенно алогичные. И готовиться к неадекватным, опасным до безумия, поступкам. Понятно, что это сценарий потенциальной трагедии.

Андрей Остальский – лондонский журналист и политический комментатор



Высказанные в рубрике "Право автора" мнения могут не отражать точку зрения редакции