"Что из чекиста выйдет фюрер, могли бы раньше догадаться". Игорю Губерману - 90!

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 7 июля
01:01 Почему ВСУ Украины на смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты при ударе по Киеву 6 июля
05:28 Оппозиция Польши обвинила правительство в секретной передаче Украине ракет Patriot, предназначенных для обороны самой Польше
08:05 В Анкаре открывается саммит НАТО
11:39 Украина продолжает бить по российским НПЗ, Россия уничтожает украинские АЗС
17:31 Продолжение скандала с отменой дисквалификации нападающего сборной США по футболу, Криштиану Роналду сыграл свой последний матч на чемпионатах мира
23:59 Игорь Губерман отмечает юбилей
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»