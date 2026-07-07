"Что из чекиста выйдет фюрер, могли бы раньше догадаться". Игорю Губерману - 90!

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 7 июля

01:01 Почему ВСУ Украины на смогли сбить ни одной российской баллистической ракеты при ударе по Киеву 6 июля

05:28 Оппозиция Польши обвинила правительство в секретной передаче Украине ракет Patriot, предназначенных для обороны самой Польше

08:05 В Анкаре открывается саммит НАТО

11:39 Украина продолжает бить по российским НПЗ, Россия уничтожает украинские АЗС

17:31 Продолжение скандала с отменой дисквалификации нападающего сборной США по футболу, Криштиану Роналду сыграл свой последний матч на чемпионатах мира

23:59 Игорь Губерман отмечает юбилей