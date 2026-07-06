Точно взяли? Путин сообщил о захвате Константиновки. Зеленский предложил там встретиться

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Понедельник, 6 июля
01:00 Владимир Путин заявил о захвате Константиновки. Владимир Зеленский предложил там встретиться. Угрозы Путина Европе
05:05 Новый массированный удар России по Киеву и Киевской области. Много погибших и раненых
09:02 Зеленский: Украина продолжит «дальнобойные» санкции и санкции «средней дальности» против России
11:01 В Крыму прошли учения по предотвращению высадки десанта ВСУ. Эксперты считают их бессмысленными
14:39 Путин заявляет, что удары Украины по НПЗ неэффективны, но его рейтинги снижаются. Уровень экономического пессимизма растет
21:17 Зеленский встретится с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Турции. Уиткофф и Кушнер ехать в Москву пока не хотят
23:55 Дмитрий Медведев представлял Россию на похоронах Али Хаменеи
25:03 Скандал на чемпионате мира по футболу в США
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»