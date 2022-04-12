"Воровали деньги на агентуру в Украине". Масштабная чистка в ФСБ

В понедельник стали поступать сообщения о том, что российские войска применили боевые отравляющие вещества против украинских военнослужащих, обороняющих город Мариуполь. Химическое оружие запрещено международными конвенциями, а Россия несколько лет назад сделала официальное заявление о ликвидации всех запасов такого оружия. Подтверждения информации о применении отравляющего газа в Мариуполе из независимых источников нет.

Президент России заявляет, что цели так называемой специальной военной операции "понятны" и "благородны". Сегодня Путин посетил космодром Восточный под Благовещенском, туда же прилетел и Александр Лукашенко.

О "понятности" целей "спецоперации". Президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов составил таблицу заявлений по поводу целей военной операции против Украины первых лиц российского государства. Согласно этой таблице, 24 февраля Путин называл среди этих целей защиту жителей "ДНР" и "ЛНР", демилитаризацию, денацификацию и предание виновных суду. Сегодня он говорил только о защите "ДНР" и "ЛНР". Сергей Лавров вчера назвал целью войны против Украины – конец доминированию США в мире. Рамзан Кадыров позавчера – освобождение Украины от бандеровцев, глава российской делегации на мирных переговорах Владимир Мединский называл единственной целью операции "создание независимой, нейтральной, свободной Украины". Дмитрий Медведев среди целей операции называл денацификацию, демилитаризацию и "изменение сознания части украинцев".

В 5-й службе ФСБ России, которая занималась разведкой, аналитикой и агентурной работой по Украине, состоялась масштабная "чистка" не только в руководстве, но и среди сотрудников. Об этом расследователь Bellingcat Христо Грозев сказал в интервью оппозиционному ютьюб-каналу "Популярная политика". По его данным, "чистка" коснулась значительной части более чем 150 офицеров, являвшихся сотрудниками 5-й службы. Журналист-расследователь Ирина Бороган подтверждает, что начальник 5-й службы генерал-полковник Сергей Беседа переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор. Речь, судя по всему, идет о хищении средств, выделенных на агентурную работу в Украине, а также о предоставлении заведомо ложных сведений об экономический и политической ситуации в Украине и о состоянии украинской армии.

11 апреля полиция Москвы задержала российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу из-за того, что он якобы проигнорировал требования полицейских. Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров процитировал рапорты полицейских, совпадающих слово в слово: "Гражданин Кара-Мурза Владимир Владимирович при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться. При задержании оказал активное сопротивление, отказавшись предоставить документы, удостоверяющие личность, и проследовать в служебный автотранспорт". Прохоров уверен, что полицейские "уже ждали Владимира Кара-Мурзу во дворе дома в припаркованном заранее полицейском автобусе и при выходе из машины незамедлительно задержали". Сегодня Владимира Кара-Мурзу приговорили к 15 суткам административного ареста.

Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!