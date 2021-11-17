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Чужих здесь не любят. Максим Блант – о потерянных десятилетиях

Кризис, связанный с попытками мигрантов проникнуть в Европу через территорию Белоруссии, длится не первый месяц. Сообщения о том, что режим Лукашенко поощряет беженцев с Ближнего Востока переходить границу с Польшей, Литвой и Латвией, появились ещё летом. Сейчас проблема достигла таких масштабов, что у поляков не выдержали нервы. К границе подтянули войска, из Варшавы позвали на помощь британцев, которые с готовностью откликнулись. Ситуация явно зашла в тупик. Тысячи людей мерзнут в лесу в сложносовместимых с человеческой жизнью условиях. В лагере полно детей, которые с радостью позируют многочисленным журналистам. И никто не понимает, что с этим делать.

Путин ситуацией явно наслаждается. Формально Россия к миграционному кризису отношения не имеет: Республика Беларусь – суверенное государство. Хотя всем очевидно: достаточно "старшему брату" бровью повести, и приграничный лагерь как минимум перестанет расти. Как очевидно и то, что главным посредником в разрешении ситуации будет именно Путин.

Между тем, если задуматься, то радоваться нам особенно нечему. Рвутся-то мигранты вовсе не в Россию – страну, почти уже совсем победившую бедность и широко шагающую в светлое высокотехнологичное будущее благодаря досконально продуманным и щедро финансируемым нацпроектам. Хотят они попасть почему-то в замерзающую из-за энергокризиса Германию. Именно там, а не России, они хотят строить будущее. Не для себя даже, а для своих детей. И детей этих у них много безо всяких "материнских капиталов" и прочих льгот, которыми Путин который уже год пытается стимулировать российских женщин к деторождению. Причём если в момент, когда вся эта программа стимулирования начиналась, демографическая ситуация в России выглядела угрожающе, то сейчас, на исходе второго года пандемии, больше подходит определение "катастрофическая".

От коронавируса теперь даже по официальной статистике умирает по 1200 человек в день. Мигрантов, которые раньше хоть как-то компенсировали естественную убыль населения, страна лишилась. Но самое отвратительное в том, что охота на "иностранных агентов" и прочая законодательная активность на ниве борьбы с инакомыслием достигли-таки своей цели. Из России разбегается тот самый "креативный класс", без которого все эти хваленые нацпроекты так и останутся "филькиной грамотой", сколько бы триллионов в топку ни загрузили. В результате в стране острый дефицит строительных и сельскохозяйственных рабочих, инженеров, программистов, агрономов, таксистов, курьеров.

Жить нам в перманентной борьбе с бедностью ещё не одно "потерянное десятилетие"

Физики, химики, биологи – все почему-то смотрят в ту же сторону, в которую направлены устремления иракских и сирийских курдов, скопившихся на белорусско-польской границе, на Запад. И теперь уже задача, которую когда-то ставил Путин перед правительством, – создать 25 миллионов высокотехнологичных и высококвалифицированных рабочих мест – неактуальна. Их просто не для кого создавать. Дефицит кадров стал серьезным препятствием для экономического роста, которым Россия в последние 10 лет и без того не сильно избалована. Отсюда и бедность, которую без роста экономики победить невозможно. Ну а бедность значительной части населения делает страну всё менее привлекательной как для необременённых политическими идеалами граждан, так и для трудовых мигрантов, выбирающих страны побогаче.

Между тем выход из этого замкнутого круга вот он – на белорусско-польской границе. Там сидят потенциальные трактористы и сварщики, а их дети стали бы программистами и биологами. И когда говорят, что эти тысячи никто не хочет принимать потому, что за ними приедет ещё миллион, стоило бы только порадоваться. Именно этого миллиона (а то и больше) Россия лишилась за два года пандемии. Правда, для этих людей пришлось бы создавать условия, разрабатывать программы интеграции и ассимиляции. А заниматься этим всем ой как не хочется. Да и общество в России, несмотря на всю многонациональность, довольно ксенофобское, чужаков здесь не любит. С татарами, башкирами, кавказцами и северными народами за века совместного проживания худо-бедно смирились, да и то не все и не до конца. И государство с его защитой традиционных ценностей и высмеиванием мультикультурализма и толерантности ксенофобские настроения только подогревает.

Так что не будет у нас в обозримом будущем внятной программы привлечения мигрантов. Так что и демографические проблемы никуда не денутся. Есть, правда, и другой путь решения проблемы экономического роста, страдающего от нехватки рук, голов и прочих частей тела: радикально сократить армию и многочисленные силовые структуры. Тот же миллион можно было бы направить в более созидательные сферы деятельности. А если еще чиновников прошерстить, и полтора миллиона высвободить было бы можно. Но нет. Мы все никак с колен не поднимемся, а в этом нелегком деле без армии и флота никак. Да и чиновников особо не тронешь, без них "вертикаль" развалится. Так что, судя по всему, жить нам в перманентной борьбе с бедностью ещё не одно "потерянное десятилетие".

Максим Блант – экономический обозреватель Радио Свобода, автор и ведущий программы "Деньги на Свободе"

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