Окружение Кадырова раскритиковало Пригожина

Окружение главы Чечни Рамзана Кадырова раскритиковало главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. С критикой выступили родственник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.

Делимханов обвинил владельца ЧВК "Вагнер" в преувеличении проблем с нехваткой боеприпасов, а также намекнул на личную ответственность Пригожина за потери под Бахмутом. Ещё месяц назад он говорил обратное, напоминает Кавказ.Реалии.

Поводом для такой реакции послужил комментарий Пригожина о передислокации чеченских подразделений. Делимханова возмутило, что владельцу ЧВК, по его словам, "непонятно, чем занимаются" кадыровцы. Он назвал Пригожина "блогером, который на весь мир кричит о проблемах", в то время как Минобороны России якобы постоянно помогало наёмникам.

"Мы все знаем, сколько положил людей в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Министерство обороны сколько поддерживало тебя за эти 7-8 месяцев, мы все знаем, кто здесь находится. Тебе давалось больше, чем кому либо и несмотря на это – столько жертв. Хватит болтать", – заявил Делимханов.

Ещё в начале мая он признавал проблемы ЧВК "Вагнер" с нехваткой боеприпасов - тогда он заявил, что Пригожин мог обратиться к нему за помощью.

После комментария бизнесмена высказался и помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он также заявил, что у Пригожина были якобы все средства, которых не было у спецназа "Ахмат".

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что если Пригожин "будет продолжать в том же духе, ничего хорошего из этого не выйдет". Он также предложил главе ЧВК встретиться лично. Евгений Пригожин пока это не комментировал.