Окружение Кадырова раскритиковало Пригожина

Окружение главы Чечни Рамзана Кадырова раскритиковало главу ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. С критикой выступили родственник Кадырова, депутат Госдумы Адам Делимханов, председатель чеченского парламента Магомед Даудов и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов.
Делимханов обвинил владельца ЧВК "Вагнер" в преувеличении проблем с нехваткой боеприпасов, а также намекнул на личную ответственность Пригожина за потери под Бахмутом. Ещё месяц назад он говорил обратное, напоминает Кавказ.Реалии.
Поводом для такой реакции послужил комментарий Пригожина о передислокации чеченских подразделений. Делимханова возмутило, что владельцу ЧВК, по его словам, "непонятно, чем занимаются" кадыровцы. Он назвал Пригожина "блогером, который на весь мир кричит о проблемах", в то время как Минобороны России якобы постоянно помогало наёмникам.
"Мы все знаем, сколько положил людей в направлении Бахмута за 7-8 месяцев, ты был руководителем. Министерство обороны сколько поддерживало тебя за эти 7-8 месяцев, мы все знаем, кто здесь находится. Тебе давалось больше, чем кому либо и несмотря на это – столько жертв. Хватит болтать", – заявил Делимханов.
Ещё в начале мая он признавал проблемы ЧВК "Вагнер" с нехваткой боеприпасов - тогда он заявил, что Пригожин мог обратиться к нему за помощью.
После комментария бизнесмена высказался и помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов. Он также заявил, что у Пригожина были якобы все средства, которых не было у спецназа "Ахмат".
Председатель чеченского парламента Магомед Даудов заявил, что если Пригожин "будет продолжать в том же духе, ничего хорошего из этого не выйдет". Он также предложил главе ЧВК встретиться лично. Евгений Пригожин пока это не комментировал.
- В начале мая аналитики американского Института изучения войны предположили, что Кадыров поддерживает Пригожина в конфликте с российским министерством обороны, желая восстановить своё влияние в Кремле. Ранее аналитики утверждали, что глава Чечни боится потерять расположение президента из-за отсутствия боевых успехов чеченских подразделений в войне против Украины.
- Вместе с тем в ISW выразили, что Пригожин и Кадыров смогут продолжить диктовать условия Минобороны без риска навредить отношениям с Путиным. Кроме того, Грозный нервно реагирует на любые сомнения в эффективности своих подразделений в ходе боевых действий, высказываемые другими участниками войны с российской стороны.
- Пригожин сейчас, после того, как он объявил о взятии Бахмута и передаче позиций в городе под контроль Миинобороны России, совершает турне по стране, в ходе которого критикует в том числе руководство Минобороны.
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