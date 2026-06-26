"Чё я пропустила?" Война и бензин – взгляд из очереди на АЗС

В России, одной из крупнейших нефтяных стран мира, – нехватка бензина. Она вызвана ударами украинских сил по нефтеперерабатывающим заводам и прочим объектам отрасли (в середине июня производство топлива упало, по данным Reuters, на четверть), хотя российские власти предпочитают говорить об "ажиотажном спросе" и сложностях логистики.

Для многих жителей России нехватка бензина стала первым реальным опытом соприкосновения с войной, хотя агрессия против Украины длится более 4 лет.

Последние полгода заметно изменили баланс сил, Украина добилась значительного превосходства в развитии дронов и теперь в состоянии наносить масштабные удары по целям в глубине России.

Интересно, что оценки z-блогерами нынешнего ситуации на российско-украинской войне звучат примерно так же, как западные, но выводы делаются противоположные – о необходимости "начать воевать как следует", то есть провести мобилизацию и ударить "ядеркой".

Обычные люди больше озабочены поисками топлива, записывают видео в очередях на АЗС – с эмоциями от негодования до удивления (настолько удивительного, что порой это кажется троллингом).

Людмила Дискова

В России делать какие-то прогнозы сложно, зачастую невозможно.

Никто неделю назад и предположить не мог, что страна вдруг столкнется с топливным кризисом такого масштаба. И как следствие мы будем наблюдать за тем, как начинает потихоньку рушится весь привычный уклад жизни простых россиян.

Мой сват сегодня на заправку поехал в четыре утра. Отстоял очередь, залил полный бак.

Я ехала в центр Ярославля в полдень. У заправки перед мостом через Волгу стояла внушительная очередь автомобилей.

Конечно же местные власти призывают население не устраивать панику и не провоцировать ажиотажный спрос, говоря, что ситуацию с обеспечением региона топливом, держат под контролем. Однако в России традиционно в подобных вопросах властям доверяют не очень...

Пока непонятно, сколько продлится начавшийся кризис, но ясно как Божий день, - если нас ждет еще неделя битвы за бензин, то до разговоров о главном - а не пора ли закупать соль, макароны и гречку, рукой подать.

Мария Орлова

"Модная рубрика «Как я заправлялась». Тверь-Калязин- Москва. В Твери бензин был только на Сургутнефтегазе, 20 литров на бак, заправилась накануне вечером. По дороге остановилась на Сургуте в Горицах. Очередь была небольшой... Хотела залить 20 литров в канистру, но дяденька на кассе строго запретил, показав на объявление, что, дескать, никаких канистр...

В Калязине бензина не было. В дружественном автосервисе рассказали, что вчера ездили заправляться в Углич - там до полного бака можно, но без канистр.

На несетевой АЗС «Эгида» бензин периодически появляется - по 110 рублей 95-й.

По дороге в Москву увидели относительно небольшую очередь на Роснефти в Талдоме. Лимит 50 литров, цена 69.10 за 95-й

На кассе какая-то наивная москвичка возмущалась лимитом на топливо: «Ой, а что случилось?». Объяснила ей, что это, вообще-то, аттракцион неслыханной щедрости- в соседней области 20 литров отпускают.

(Вообще, людей, которые не в курсе, или сами не столкнулись с дефицитом бензина, еще много. Моя коллега позавчера уверяла меня, что бензин есть везде, без очередей - она не за рулем, смотрит телевизор)...

Хочу напомнить, что в наших тверских краях бензин - это еще и генератор, поскольку электричество в сельской местности часто отключают (холодильник, телефон и всё такое). А еще - газонокосилка и прочие достижения цивилизации".

Алена Солнцева

Еду по маршруту Иваново-Кинешма. По дороге мертвые стоят... бензозаправки. На выезде из Иванова встала в очередь на Газпроме, не так уж и много тут машин, подумала я, авось дождусь, но через минут десять объявили, что 95 бензин кончился, расход.

Дальше все заправки были или совсем закрыты, или стояли с нулями на экранах и только дизель был в наличии (а вчера в Иваново как раз дизель объявили в дефиците).

Одна заправка по дороге (тоже газпромовская) все же работала, но очередь к ней была огромная, и в основном стояли трейлеры, так что можно было сразу понять, что скоро бензин закончится.

Все машины теперь едут в экономном режиме - 85-90 км в час, не обгоняют, берегут горючее.

Вспомнила, как в восьмидесятые советские годы бензин был по талонам. Владельцы машин в доме творчества - а их было человека три - очень дружили с председателм колхоза, потому что иначе достать талоны было невозможно, а до Москвы надо было доехать.. Впрочем, большинство откуда то доставали канистры с бензином, покупая тридорога.

Ну что же - я думаю, если мы возвращаемся в прошлое, то и талоны и колхозы у нас на повестке. И это еще хороший вариант.

Ольга Рязанова

Вам, конечно же не терпится узнать, как я вчера провела время на бензоколонке. Поэтому не буду вас томить. Ехали вечером с дачи в Москву. Бензина – две трети бака. В прежние времена я и не подумала бы, что надо заправиться. Но tempora mutantur. Заезжаю на заправку. Там непривычный аншлаг. Конечно, не так, как в перестройку или начале 90-х, когда в очередях за бензином приходилось стоять несколько часов. Но тем не менее к каждой колонке стоит несколько машин. Все заправляются сами. Один сотрудник Роснефти мечется между автомобилями.

Я уже давным-давно не заправлялась сама и даже ни разу не открывала на этой машине крышку бензобака. Всегда это делал заправщик. Сейчас, думаю, опозорюсь. Но нет, как-то справилась, отвернула крышку. Велела Виталику вставить пистолет. Залить полный бак нельзя. Надо сначала оплатить нужное количество литров. А я уже точно и не помню, какая у меня вместимость бензобака. Правда, говорят, если переплатишь, деньги сами вернутся на карту. Но я угадала, залила 20 литров. И на мне бензин закончился, въезд перегородили, заправка опустела. Я даже не обратила внимания, почем он был.

Думаю, недалек тот день, когда мы будем снимать дворники на каждой остановке, брать с собой магнитолу, зимой снимать на ночь аккумулятор, запирать руль цепью или навесным замком, накрывать двигатель одеялом после поездки, чтобы утром было легче завести, сливать воду из системы охлаждения, если не удастся достать антифриз, мыть машину вручную во дворе ведром и тряпкой под проклятия бабок, сидящих у подъезда, подкачивать колеса ручным или ножным насосом, проводить выходные в гараже, лежа под автомобилем.

Полемика в X:

Sergio

2019: авиабилеты Москва - Нью-Йорк - Москва за 25 тысяч рублей.



2026: ищем по десятку сайтов, на какой заправке в Москве еще остался бензин.



Достижения великого геостратега.

Самец Альфа

Вчера ездил в Москву.



Ситуация следующая: или по сотке без очереди, или по семьдесят с очередью.



Жуй говно дальше, дурак.

Sergio

Ты сейчас опроверг мой твит тем, что пересказал его другими словами. Сильный ход

Самец Альфа

> ищем […] на какой заправке в Москве еще остался бензин.



Чудеса сверхманевренности, понимаю.

Sergio

Я понял.



Не дефицит, а «особенность логистики».

Не искать бензин, а «искать заправку без очереди и по нормальной цене».



Министерство эвфемизмов может тобой гордиться.

Janna Gorelik

Вся лента в постах незнакомых людей о том, что бензин в Москве есть. Я не пишу про Москву или бензин. У меня в ленте почти нет россиян. Мне в принципе пофиг на наличие бензина в Москве, но выросла я в СССР, и делаю вывод, что с бензином в Москве плохо.

Yakovina Ivan

Цена 95 бензина на украинских заправках ~80 гривен за литр.

Новая цена 95 бензина на российских заправках ~140 рублей (85 гривен) за литр.

Путин доуправлялся до того, что в Украине – стране без своей нефти, своих НПЗ и под бомбами – бензин дешевле, чем в России.

Это же буквально анекдот про то, как в Сахаре закончился песок после прихода к власти большевиков!

Мария Орлова

Реальность, данная нам в ощущениях, такова: к бензоколонкам выстроились огромные очереди. Россия в первый раз с 1991 года столкнулась с дефицитом бензина...

Бензин и интернет – основные движущие силы современной жизни. И еще электричество. С электроэнергией у нас справляются безо всяких беспилотников, огромные районы сидят без света по неделе из-за того, что где-то в лесах упали деревья на провода и не хватает людей, чтобы восстановить электроснабжение. Интернет российские власти тоже сами отключают вроде как по соображениям безопасности.

Наш народ исторически воспринимает любые попытки власти ухудшить свою жизнь как погоду, на которую не повлияешь. Вот сегодня такая погода: с неба летят беспилотники, исчезает возможность передвигаться, общаться, работать. Приспособимся и к этому, будем жить в заданных обстоятельствах.

Вот на АЗС в Крыму вообще отпуск топлива прекратили...

Те, кто не доехал до Крыма, остаются в Анапе. Знакомые рассказывают, что там народ отдыхает с такой беззаботностью, что ни один взрыв на нефтяном терминале не сможет эту беззаботность поколебать. Просто вообще не вспоминают про печальные обстоятельства сегодняшнего дня. (Я в это охотно верю, была в Анапе в разгар пандемии ковида, и там никто не вспоминал ни про маски, ни про социальную дистанцию.)

В общем, дорогие читатели, новости читать нужно даже на отдыхе. В наше тревожное время чуть отпустишь руку с пульса событий, и тебя унесет неведомо куда.

Русская Народная Дружина

Никакого скачка цен на бензин в России нет — глава Минфина Силуанов.



Уф, успокоил.

Всё хорошо оказывается. Зря переживали.

А очереди на заправках – это просто миражи. Кому не нравиться - не смотрите.

Z-блогер Fighterbomber, пишущий об авиации, образает внимание на ситуацию с керосином для самолетов, комментируя обращение авиакомпании "Азимут" к Минтрансу в связи с сокращением поставок керосина на треть:

Минтранс выдал коммент, от которого в трусишки ссыкнули примерно все. Ситуация контролируемая, критической угрозы нет.

Я извиняюсь, а критическая — это когда что? Когда не может взлететь ни один самолет? Или когда может взлететь только наш самолёт судного дня?



Про контролируемую ситуацию уже понятно, у нас все п***цы в стране исключительно контролируемые.



Тут на спекулянтов и ажиотаж перевести стрелки не выйдет, но, соответственно, и попытаться принять защитные меры так же проще.

И они уже относительно давно применяются.

На самолёты, вылетающие за пределы страны, заправляют топливо, которого хватит четко на перелёт. (Ага, можно заправить самолет так, чтоб он совершил несколько посадок и взлётов.)



В этой ситуации военлетам повезло больше, чем пехоте. Я очень сомневаюсь, что военлетам придется искать керос за свои деньги по всей стране.



Думаю, ситуацию разрулят увеличением поставок топлива из-за рубежа. Но, скорее всего, подорожание кероса на бирже неминуемо, а значит, цены на билеты могут поползти вверх.



Во всей этой топливной теме хотелось бы отметить, что жопа – это не когда топливо дорогое.

Жопа – это когда его нельзя будет купить ни за какие деньги.

Нигде.

До этого, надеюсь, не дойдёт.

Анализ Романа Юнемана, русского политика, как он себя характеризует:

В предвыборный год Украина системно и последовательно бьёт по ключевым российским нарративам о достижениях:



— «Энергетическая сверхдержава».

— «Крым наш».

— «Москва похорошела».



Ага, расскажите про энергетическую сверхдержаву тем, кто стоит в очереди на АЗС. Они с интересом послушают. Крым ваш? А вы можете его защитить? Как там курортный сезон, кстати? Москва очень похорошела, не спорим, вся в чёрном густом дыму, прямо как в концовке недавнего «Мастера и Маргариты». Вот посмотрите, как многотонная крышка резервуара НПЗ красиво взлетает на фоне вашей великолепной урбанины.



Информационно перебить такую атаку невозможно. Можно не показывать рекордный налёт на Москву в новостях Первого канала, но табличка «Нет бензина» на заправке и столбы чёрного дыма над Капотней — реальность, данная нам в ощущениях.



Атаки Украины сейчас во многом «политические». Причём основной адресат внутри России — не антивоенные силы, которые давно задавлены, а, похоже, как раз «разгневанные патриоты» с их «пора воевать по-настоящему», «когда мы уже дадим достойный ответ», «сколько ещё мы будем нитакусиками».



Показательный эпизод — разрушение панорамы «Оборона Севастополя». Это отдельно стоящее здание на возвышенности, по нему не могли попасть случайно. Единственный рациональный смысл атаки — символический и политический.



В отличие от наших турбопатриотов, живущих в мире копиума о военном всемогуществе сверхдержавы, Зеленский прекрасно понимает, что ресурсы России ограниченны, она давно воюет «по-настоящему», почти на пределе имеющихся сил. Можно посильнее ударить по каким-нибудь мостам и объектам критической инфраструктуры, но перелома это не даст, только создаст временные неприятности.



Из козырей, которые можно задействовать здесь и сейчас, остались мобилизация и ядерное оружие. Первое перед выборами слишком рискованно, второе — последний довод на самый крайний случай.

Олег Пшеничный

Российская женщина про цены на бензин: «Кто-то говорил, что трёхзначные цены не поместятся в табло. Всё у них помещается!»

(А также примечательно, что себя она «с ними» не идентифицирует.)

Тем временем, экспорт бензина и керосина запрещен, а гонцы и эмиссары ищут по окрестным странам, где бы прикупить топлива.

Вот вам и «бензоколонка с бомбой». А может и бомбу давно уже разворовали на запчасти?