Авиакомпания "Азимут" заявила о критической ситуации с авиатопливом

Авиакомпания "Азимут", базирующаяся в Ростове-на-Дону и обслуживающая главным образом Северный Кавказ и другие регионы юга России, заявила об острой нехватке авиационного топлива в регионе. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обращение авиакомпании в Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта с просьбой вмешаться в ситуацию.

Как утверждают в "Азимуте", с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причём в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64%.

Нехватка топлива уже угрожает сорвать выполнение рейсов на кавказских направлениях, пишет "Азимут".

Ключевой поставщик компании, как сообщается, в начале июня сократил поставки на 30%, ссылаясь на "форс-мажорные обстоятельства" на ряде НПЗ. Практически все крупные НПЗ в европейской части России в последние месяцы подвергались атакам украинских беспилотников, что привело к снижению производства топлива. С ним напрямую связан и кризис с бензином и дизельным топливом - в ряде регионов начался дефицит, во многих резко растут цены.

Сам перевозчик связывает текущий дефицит топлива с логистическими ограничениями, перераспределением сырьевых потоков, а также "плановыми и внеплановыми работами" на НПЗ. Попытки "Азимута" найти альтернативных поставщиков результата не принесли: запросы на дополнительные партии либо остаются без ответа, либо удовлетворяются по ценам, "кратно превышающим плановые показатели". Ситуацию в "Азимуте" назали "парадоксальной": глобальные котировки на авиационное топливо снижаются третий месяц подряд, и только в России цены стремительно растут.

"Коммерсант" не пишет о том, получила ли авиакомпания какой-либо ответ на своё обращение.