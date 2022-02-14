Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

CIT: подготовка войск РФ к возможному вторжению "практически завершена"

Подготовка российских войск к возможной операции против Украины практически завершена или будет завершена в течение ближайших дней. Это утверждает группа исследователей Conflict Intelligence Team на основе своих наблюдений за сосредоточением российских войск у украинских границ. В понедельник опубликован подробный доклад с выводами CIT, основанными на открытых источниках, прежде всего видео с перемещением военной техники.

Как утверждает CIT, речь идет не только о Сухопутных войсках ВС РФ, но и об авиации, флоте, а также Войсках национальной гвардии.

В публикации рассказано о перемещении значительного числа российских войск, включая десантные, в Беларусь, где сейчас проходят масштабные учения. Отмечается также концентрация войск на юго-западе Брянской области и в Курской области. В Белгородскую область, как утверждается, перебрасывают технику 1-й гвардейской танковой армии, а также тяжёлые САУ "Пион", которые способны обстреливать Харьков без пересечения границы. Наблюдается также переброска сил в аннексированный Крым, а для возможной организации десанта российский флот располагает в Черном море группировкой из 11 больших десантных кораблей, 6 из которых прибыли с баз Балтийского и Северного флотов. В Беларусь и к границе с Украиной переброшена также авиация и до 60 пусковых установок "Искандер".

"Всё описанное выше представляет собой беспрецедентное сосредоточение всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств" - пишет СIT. В сообщении отмечается, что если речь идёт о блефе, то есть Россия не планирует вторжения, то этот блеф "полностью неотличим от подготовки к реальному масштабному наступлению".

В докладе нет оценки общей численности российских войск у границ с Украиной.

Существуют и другие оценки готовности к возможному вторжению - в частности, эксперты украинского Центра оборонных стратегий считают его сейчас маловероятным.

Ранее официальные представители США и ряда других стран заявляли, что уже на этой неделе вторжение России в Украину весьма вероятно. СМИ со ссылкой на источники в разведке называли даже числа - например в публикации Spiegel говорилось о 16 февраля. В то же время, официальные лица подчёркивают, что по-прежнему нет уверенности, что Россия действительно решится на вторжение. Лидеры стран Запада говорят, что путь дипломатии ещё возможен.

Россия отрицает планы вторжения. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в понедельник на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал, что сейчас проходят масштабные учения, но большая их часть скоро завершится.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG