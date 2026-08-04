CIT: в июле жертвами войны в Украине стали 634 мирных жителя

Число погибших мирных жителей по обе стороны линии фронта в Украине в июле стало самым большим с начала полномасштабного российского вторжения, если не считать его первого месяца. Это следует из неофициальных данных, собранных волонтёрами проекта Conflict Intelligence Team. Как и во все предыдущие месяц, большая часть убитых и раненых приходится на территорию под контролем Украины. Около 30% жертв приходится на территорию России или украинские территории под российским контролем.

По имеющимся данным, по обе стороны фронта в июле погибли не менее 634 мирных жителей - в среднем более 20 человек в день. Более 4,5 тысяч пострадали. В июне число убитых тоже было самым большим начиная с апреля 2022 года, но существенно ниже, чем в июде - 451.

Паблик "Можем объяснить", проанализировавший данные, назвал самым смертоносным ударом обстрел Киева в ночь на 2 июля. Тогда погиб 31 человек, более 100 получили ранения. Через 4 дня при подобном ударе в Киеве погибли 19 человек. На территории России больше всего жертв было при ударе беспилотников по складу Wildberries в Котовске в Тамбовской области - погибли 7 человек.

СМИ во вторник обращают внимание на то, что истёк 40-дневный срок, обозначенный ранее президентом Украины Владимиром Зеленским как время для операции по принуждению России к миру. За это время были нанесены удары по более 10 складам Wildberries, регулярно подвергались ударам НПЗ, а также суда в Азовском и Чёрном морях, порты и объекты в аннексированном Крыму. Россия, со своей стороны, активно наносила удары по украинским портам, а также по АЗС и складам. На фронте, по подсчётам аналитиков, российским войскам удалось в июле занять несколько больше территории, чем украинским военным отвоевать, но речь по-прежнему идёт об относительно небольших участках территории - десятках или сотнях квадратных километров без крупных населённых пунктов.