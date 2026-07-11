Российский авиаудар по Сумам: 4 погибших

В Сумах днём 11 июля российские военные сбросили авиабомбы на Заречный район города. Погибли не менее 4-х человек, ранены, по последним данным властей, 17.

Среди погибших – ребёнок. По данным полиции, это 13-летняя девочка, которая в момент удара находилась на остановке общественного транспорта.

Как сообщил глава Сумской областной администрации Украины Олег Григоров, две управляемые авиационные бомбы "ударили по многолюдному месту, где находились мирные жители, двигались автомобили и общественный транспорт. В эпицентре одного из ударов оказались дорога и остановка общественного транспорта".

Ещё один удар, как написал Григоров, был нанесён по объекту инфраструктуры. Россияне не оставляют попыток уничтожить систему жизнеобеспечения города", – написал он в телеграме. По его словам, значительный ущерб также нанесен многоэтажным жилым домам, расположенным рядом с местами падения авиабомб.

Мирные жители в Украине гибнут в результате российских ударов практически каждый день. В июне, по данным ООН, подтверждена гибель не менее 265 мирных жителей Украины.