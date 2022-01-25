CIT зафиксировала переброску десантников в Брянскую область

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team впервые обнаружила доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной.

Речь идёт о видео в TikTok с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли, как утверждается, опознал на нём боевые машины десанта и десантируемые бронетранспортёры. Состав везёт около 40 единиц этой техники, что соответствует одному батальону. Кроме того, в составе поезда 5 пассажирских вагонов, где может разместиться примерно 250 человек.

Согласно базе данных РЖД, вагон следует из Ивановской области, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.

Как утверждают в CIT, это первое подтверждённое видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. Десантные войска считаются одними из наиболее боеспособных и мощных подразделений российской армии.

Из видео неясно, остались ли десантники в Брянской области или же они отправились дальше, в Беларусь, где в феврале должны состояться масштабные российско-белорусские учения.

Минобороны России отчитывалось о переброске различной военной техники для учений в Беларусь, однако о десантниках пока не сообщало.

В контексте наращивания вооружённой российской группировки у границ с Украиной CIT пишет о том, что в случае возможно наступления на Украину действия с территории Брянской области могли бы быть одним из возможных сценариев - расстояние оттуда до Киева по прямой около 200 км.