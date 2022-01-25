Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

CIT зафиксировала переброску десантников в Брянскую область

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team впервые обнаружила доказательства переброски российских десантников к границе с Украиной.

Речь идёт о видео в TikTok с военной техникой, перевозимой по железной дороге. Согласно описанию, оно было снято в Брянской области, которая граничит с Беларусью и Украиной.

Бронетехника на видео укрыта брезентом, однако исследователь Роберт Ли, как утверждается, опознал на нём боевые машины десанта и десантируемые бронетранспортёры. Состав везёт около 40 единиц этой техники, что соответствует одному батальону. Кроме того, в составе поезда 5 пассажирских вагонов, где может разместиться примерно 250 человек.

Согласно базе данных РЖД, вагон следует из Ивановской области, где дислоцируется 217-й гвардейский парашютно-десантный полк 98-й воздушно-десантной дивизии, недавно принимавшей участие во вводе сил ОДКБ в Казахстан.

Как утверждают в CIT, это первое подтверждённое видео переброски десантников ближе к границе с Украиной. Десантные войска считаются одними из наиболее боеспособных и мощных подразделений российской армии.

Из видео неясно, остались ли десантники в Брянской области или же они отправились дальше, в Беларусь, где в феврале должны состояться масштабные российско-белорусские учения.

Минобороны России отчитывалось о переброске различной военной техники для учений в Беларусь, однако о десантниках пока не сообщало.

В контексте наращивания вооружённой российской группировки у границ с Украиной CIT пишет о том, что в случае возможно наступления на Украину действия с территории Брянской области могли бы быть одним из возможных сценариев - расстояние оттуда до Киева по прямой около 200 км.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG