Вашингтон пообещал нацелить санкции против России на финансовый сектор

В случае начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, санкции США против Москвы будут жёстче, чем в 2014 году. Об этом заявил на брифинге представитель администрации президента Байдена. Он напомнил, что в 2014 российский рубль столкнулась с рекордным оттоком иностранного капитала и обвалом рубля, а Банк России потратил на стабилизацию курса четверть своих золотовалютных резервов.

Высокопоставленного чиновника цитируют агентство Reuters и российское государственное агентство РИА "Новости". Согласно их сообщениям, в готовящийся санкционный набор входят финансовые ограничения, запрет на экспорт современных технологий в области оборонной промышленности, космонавтики, искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, а также ограничения на экспорт российских товаров.

Ранее Белый дом неоднократно подчёркивал, что готовящиеся санкции против России могут стать самыми жёсткими в истории отношений двух стран. Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье заявил в эфире CNN, что если новый пакет ограничений будет введён, более жёсткие санкции будут действовать только против Ирана и Северной Кореи.

Об этом же заявил во вторник на выступлении в Палате общин премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, введённые в случае начала войны санкции будут "жёстче, чем всё, что мы делали ранее". Сообщалось, что вместе с Вашингтоном и Лондоном жёсткие ограничения подготовил и Евросоюз.

Ранее The New York Times и The Washington Post сообщали, что среди готовящихся санкций может быть запрет на продажу в Россию электроники, при создании которой использовались американского программное обеспечение или технологии.

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