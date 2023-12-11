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CIVICUS: около трети людей в мире недоступны гражданские свободы

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Международная правозащитная организация CIVICUS опубликовала ежегодный рейтинг доступности гражданских свобод для жителей разных стран мира. Согласно исследованию, гражданское пространство полностью открыто только для 2.1% населения Земли. Примерно 31% всех землян живут в странах, где возможность безопасно выражать свою политическую и гражданскую позицию закрыта полностью. При этом показатели открытости общества ухудшаются в сравнении с предыдущими годами.

Рейтинг People Power Under Attack ("Народовластие под угрозой") делит страны на пять категорий - от полностью открытых до тех, в которых возможность влияния населения на власть отсутствует. Промежуточные позиции - страны, в которых гражданская активность той или иной степени ограничена или небезопасна.

При составлении рейтинга CIVICUS учитывает такие факторы, как соблюдение прав на свободу слова, собраний и самовыражения, возможность политических репрессий, нападений на журналистов и активистов, ограничений права на протест.

В Европе максимального рейтинга открытости удостоились все страны Скандинавии и Балтии, а также Португалия, Чехия, Австрия и Швейцария. Полностью закрытыми для народовластия признаны Россия и Беларусь. В сравнении с предыдущими годами несколько понизились в рейтинге Германия (в связи с давлением на экологических активистов) и Босния и Герцеговина. Заметное снижение показал Кыргызстан, где отмечены аресты независимых журналистов и блоггеров, а парламент обсуждает принятие закона об "иностранных агентах", аналогичного российскому.

В Новом Свете полностью свободными признаны Канада, Уругвай и шесть небольших островных государств - таких, как Доминика и Гренада. В США зафиксирован невысокий уровень ограничений гражданских свобод: это относится к разгонам полицией демонстраций и рискам для работы журналистов. Полностью несвободными признаны Куба, Венесуэла и Никарагуа.

В CIVICUS обеспокоены тем, что показатели гражданских свобод в мире в 2023 году заметно снизились. Тенденция к снижению отмечается уже несколько лет. Если в 2018 году гражданских свобод, по мнению исследователей, были полностью лишены 26% людей на Земле, то сейчас этот показатель достиг 30,6%.

  • CIVICUS - неправительственная организация по мониторингу гражданских прав и свобод, основанная в 1993 году и насчитывающая более 8500 членов в 175 странах мира. Рейтинг CIVICUS Monitor "People Power Under Attack" публикуется с 2018 года.

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