CIVICUS: около трети людей в мире недоступны гражданские свободы

Международная правозащитная организация CIVICUS опубликовала ежегодный рейтинг доступности гражданских свобод для жителей разных стран мира. Согласно исследованию, гражданское пространство полностью открыто только для 2.1% населения Земли. Примерно 31% всех землян живут в странах, где возможность безопасно выражать свою политическую и гражданскую позицию закрыта полностью. При этом показатели открытости общества ухудшаются в сравнении с предыдущими годами.

Рейтинг People Power Under Attack ("Народовластие под угрозой") делит страны на пять категорий - от полностью открытых до тех, в которых возможность влияния населения на власть отсутствует. Промежуточные позиции - страны, в которых гражданская активность той или иной степени ограничена или небезопасна.

При составлении рейтинга CIVICUS учитывает такие факторы, как соблюдение прав на свободу слова, собраний и самовыражения, возможность политических репрессий, нападений на журналистов и активистов, ограничений права на протест.

В Европе максимального рейтинга открытости удостоились все страны Скандинавии и Балтии, а также Португалия, Чехия, Австрия и Швейцария. Полностью закрытыми для народовластия признаны Россия и Беларусь. В сравнении с предыдущими годами несколько понизились в рейтинге Германия (в связи с давлением на экологических активистов) и Босния и Герцеговина. Заметное снижение показал Кыргызстан, где отмечены аресты независимых журналистов и блоггеров, а парламент обсуждает принятие закона об "иностранных агентах", аналогичного российскому.

В Новом Свете полностью свободными признаны Канада, Уругвай и шесть небольших островных государств - таких, как Доминика и Гренада. В США зафиксирован невысокий уровень ограничений гражданских свобод: это относится к разгонам полицией демонстраций и рискам для работы журналистов. Полностью несвободными признаны Куба, Венесуэла и Никарагуа.

В CIVICUS обеспокоены тем, что показатели гражданских свобод в мире в 2023 году заметно снизились. Тенденция к снижению отмечается уже несколько лет. Если в 2018 году гражданских свобод, по мнению исследователей, были полностью лишены 26% людей на Земле, то сейчас этот показатель достиг 30,6%.