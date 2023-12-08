IFJ: в 2023 году были убиты 94 журналиста

За неполный 2023 год в мире были убиты 94 журналиста и работника медиа, в том числе девять женщин. Об этом говорится в докладе Международной федерации журналистов (IFJ).

Количество жертв увеличилось на 67% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В основном это связано с войной Израиля против группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе. При освещении конфликта погибли 68 журналистов.

По данным IFJ, эта война стала самой смертоносной для журналистов с 1990 года, когда организация начала вести регистр убитых работников медиа. Опасной остаётся и война в Украине. При её освещении погибли три журналиста из Украины, России и Франции.

Кроме того, количество заключённых представителей СМИ увеличилось до 393, что подсвечивает политические репрессии во многих странах: в России, Беларуси, Китае, Иране и других. За последние три года их число увеличилось особенно значительно , отмечает IFJ.

IFJ призывает разработать "новый стандарт" для усиления защиты журналистов по всему миру.